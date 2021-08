"يويفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب شغب الجمهور في "يورو 2020"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الإنجليزي بسبب تصرفات الجمهور خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في استاد ويمبلي اللندني الشهر الماضي.

وفازت إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي شهدت اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين عن التنظيم في الاستاد وحوله، بينما خالف مشجعون كثيرون لا يحملون تذاكر تعليمات الأمن حول الاستاد.

وبدأ اليويفا التحقيق في الأحداث بعد المباراة النهائية بيومين، ووجه إلى الاتحاد الإنجليزي 4 اتهامات تتعلق بنزول الجمهور أرض الملعب وإلقاء بعض الأشياء والفوضى التي حدثت أثناء عزف النشيد الوطني، وإطلاق الألعاب النارية.

Fans attempt to storm into Wembley Stadium ahead of #Euro2020 Final… 😳😳 [Video by @PreeceObserver] pic.twitter.com/VCeM6aRSdG

— Aston Villa News (@AVFC_News) July 11, 2021