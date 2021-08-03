"يويفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإنجليزي بسبب شغب الجمهور في "يورو 2020"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الإنجليزي بسبب تصرفات الجمهور خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في استاد ويمبلي اللندني الشهر الماضي.

وفازت إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي شهدت اشتباكات بين المشجعين والمسؤولين عن التنظيم في الاستاد وحوله، بينما خالف مشجعون كثيرون لا يحملون تذاكر تعليمات الأمن حول الاستاد.

وبدأ اليويفا التحقيق في الأحداث بعد المباراة النهائية بيومين، ووجه إلى الاتحاد الإنجليزي 4 اتهامات تتعلق بنزول الجمهور أرض الملعب وإلقاء بعض الأشياء والفوضى التي حدثت أثناء عزف النشيد الوطني، وإطلاق الألعاب النارية.

Fans attempt to storm into Wembley Stadium ahead of #Euro2020 Final… 😳😳 [Video by @PreeceObserver] pic.twitter.com/VCeM6aRSdG — Aston Villa News (@AVFC_News) July 11, 2021

وعُوقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أيضًا بغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو (35595 دولارًا) بسب شغب الجمهور، واستخدامه أقلام الليزر المضيئة خلال مباراة قبل النهائي بين إنجلترا والدنمارك في ويمبلي أيضًا.

وفي الشهر الماضي أطلق الاتحاد الإنجليزي للعبة مراجعة مستقلة تهدف إلى عدم تكرار ”المشاهد المشينة“ حول ويمبلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك فيديو لمجموعة من جماهير إنجلترا وهي تعتدي على أفراد من مشجعي إيطاليا بعد المباراة.

وشكرت شرطة العاصمة أيضًا ”عشرات الآلاف من المشجعين الذين كانت لديهم روح طيبة، وتصرفوا بمسؤولية“.

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