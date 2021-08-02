ذا صن: توتنهام ينوي معاقبة هاري كين بعد غيابه عن التدريبات

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الإثنين أن إدارة توتنهام تنوي معاقبة الهداف هاري كين بعد غيابه عن التدريبات.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ فإن هاري كين كان من المفترض أن يعود لتدريبات توتنهام بعد نهاية إجازته الصيفية لكنه لم يعد، فيما يبدو في محاولة للضغط على إدارة السبيريز للرحيل.

وتربط وسائل إعلام هاري كين بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يبحث عن مهاجم قوي خاصة بعد رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو الذي انضم لبرشلونة بعد نهاية عقده.

وأكدت ”ذا صن“ أن توتنهام يرفض قبول أي عرض قبل عن 150 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل هاري كين.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة الغرامة المالية لكنها قالت إنها ستكون أكبر إذا واصل كين تغيبه عن التدريبات مع توتنهام في الفترة المقبلة.

وسجل كين 221 هدفا وصنع 47 في 336 مباراة مع توتنهام، لكنه لم ينل أي لقب على المستوى الجماعي، رغم فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات.

ولم يكن غياب هاري كين عن تدريبات توتنهام مفاجئا إذ ذكرت صحيفة ”ديلي تيلغراف“ أن كين حريص على الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، وإنه قد يرفض العودة لتوتنهام وخوض التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم المقبل؛ بهدف الضغط على إدارة السبيريز.

ورغم أن كين حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، كما سجل 6 أهداف في كأس العالم 2018 وحصل على جائزة الهداف، وسجل 4 أهداف في يورو 2020 حيث احتل منتخب إنجلترا المركز الثاني، إلا أنه لن ينال أي لقب جماعي مع توتنهام أو منتخب إنجلترا.

وكان نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام الجديد قد قال قبل أيام: ”كين لاعبنا، لا حاجة للحديث عن أي شيء آخر، الآن هو الوقت المناسب لهاري لاستعادة طاقته والحصول على قسط من الراحة“.

وأضاف: ”عندما يعود مرة أخرى، سيكون لدينا وقت للتحدث، سنجري محادثات جيدة، ولكن الآن هو الوقت المناسب لهاري للراحة والاستعداد لما هو قادم، أنا أتطلع لانضمامه للمجموعة والبدء في العمل معًا“.

وتابع المدرب البرتغالي: ”ليس لدي شك، عندما يصل كين، سيشعر بأن على كل منا أن يلزم نفسه بأن يصبح أفضل، نحن فريق طموح ونعتمد على هاري في ذلك“.

ومن المقرر أن يفتتح توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي موسم 2021/2022 بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم 14 أغسطس المقبل.

واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيشارك توتنهام في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.