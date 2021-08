هل بدأ التمرد؟.. هاري كين يغيب عن تدريبات توتنهام

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن غياب النجم الإنجليزي هاري كين عن تدريبات فريق توتنهام هوتسبير، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، بعد أن كان مقررا أن يعود للفريق إثر انتهاء إجازته القصيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن ”غياب هاري كين عن التدريبات هو قرار شخصي من اللاعب، الأمر ليس له علاقة بكوفيد-19“.

وأضاف ”يفترض أن كين قد أبرم (اتفاق شرف) مع النادي منذ عام لمغادرة توتنهام هذا الصيف“.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️ #THFC

Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021