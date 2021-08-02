هل بدأ التمرد؟.. هاري كين يغيب عن تدريبات توتنهام

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن غياب النجم الإنجليزي هاري كين عن تدريبات فريق توتنهام هوتسبير، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، بعد أن كان مقررا أن يعود للفريق إثر انتهاء إجازته القصيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن ”غياب هاري كين عن التدريبات هو قرار شخصي من اللاعب، الأمر ليس له علاقة بكوفيد-19“.

وأضاف ”يفترض أن كين قد أبرم (اتفاق شرف) مع النادي منذ عام لمغادرة توتنهام هذا الصيف“.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️ #THFC Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل.

ووفقا لـ“سكاي سبورتس“، فإن كين سيجري محادثات مع مسؤولي توتنهام خلال الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن سيتي مصمم على التعاقد مع كين، لكنه ليس مستعدا لدفع مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني الذي طلبته إدارة توتنهام.

🚨 BREAKING 🚨 Harry Kane has not shown up for Tottenham training this morning He was due to return to Hotspur Way this morning following a short holiday pic.twitter.com/gXBVpjgrtZ — Football Daily (@footballdaily) August 2, 2021

وأوضحت أن زملاء كين يتوقعون أن يرفض المهاجم الإنجليزي العودة إلى تدريبات توتنهام خلال فترة الإعداد، من أجل الضغط على إدارة سبيرز.

وكشفت الشبكة البريطانية الشهيرة، أن مانشستر سيتي سبق أن قدم عرضا لتوتنهام من أجل ضم كين نظير 100 مليون إسترليني خلال يونيو الماضي.

وصرح هاري كين بنفسه أخيرا بأنه لا يود الشعور بأي ندم عند إنهاء مسيرته المهنية، إذ يتطلع إلى الفوز بالألقاب وهو الأمر الذي لم يحققه حتى الآن.

وارتبط النجم الإنجليزي منذ ذلك الوقت بأكثر من ناد، مثل: ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، سابقا، فإن لاعبي توتنهام يشعرون بأن هاري كين لن يشارك في تدريبات الفريق الاستعدادية قبل الموسم الجديد.

وأعاد الأمر إلى الأذهان ما حدث في صيف 2013، عندما انسحب الويلزي غاريث بيل من تدريبات توتنهام قبل الموسم الجديد من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.