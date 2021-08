تايرون مينغز: حالتي تدهورت بسبب تشكيك الجماهير بمستواي خلال "يورو 2020" وتلقيت علاجا نفسيا

أكد المدافع الدولي الإنجليزي تايرون مينغز، لاعب أستون فيلا، أنه تلقى علاجا نفسيا لتجاوز أزمة تشكيك جماهير منتخب إنجلترا بمؤهلاته خلال مشاركته مع ”الأسود الثلاثة“ في نهائيات أمم أوروبا ”يورو 2020“.

وشارك المدافع، البالغ 28 عاما، في بداية مسيرة المنتخب الإنجليزي خلال نهائيات أمم أوروبا 2020 والتي توقفت في النهائي، إذ خسروا اللقب بضربات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي المتوج باللقب.

واعتبرت جماهير منتخب إنجلترا، تايرون مينغز مدافع أستون فيلا خلال النهائيات بكونه الحلقة الأضعف في قائمة المنتخب.

وقال مينغز في تصريحات نشرتها صحيفة ”ذا صن“: ”عشت أوقاتا عصيبة قبل اللقاء الافتتاحي أمام كرواتيا، أعتقد أنني أصبحت أكثر قوة أمام التأثيرات الخارجية الآن، لكن صحتي العقلية والنفسية تراجعت“.

وأضاف مدافع استون فيلا ”لا أشعر بالخجل من الاعتراف بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأشياء المجهولة عن ذهابي لذلك اللقاء“.

وتحدث تايرون عن تشكيك الجماهير بإمكانياته، موضحا ”ربما كنت الاسم الوحيد في القائمة الذي تقول عنه الجماهير ( لسنا واثقين منه) وهذا الأمر كان عليّ تجاوزه“.

وأضاف الدولي الإنجليزي ”عندما يكون 90 أو 95% من أبناء بلدك لديهم شكوك بشأنك من الصعب منعها من دخول أفكارك“.

Tyrone Mings says 'my confidence plummeted at Euros and I had to have therapy' https://t.co/OJtlxa0OWu

— The Sun (@TheSun) August 1, 2021