تايرون مينغز: حالتي تدهورت بسبب تشكيك الجماهير بمستواي خلال "يورو 2020" وتلقيت علاجا نفسيا

أكد المدافع الدولي الإنجليزي تايرون مينغز، لاعب أستون فيلا، أنه تلقى علاجا نفسيا لتجاوز أزمة تشكيك جماهير منتخب إنجلترا بمؤهلاته خلال مشاركته مع ”الأسود الثلاثة“ في نهائيات أمم أوروبا ”يورو 2020“.

وشارك المدافع، البالغ 28 عاما، في بداية مسيرة المنتخب الإنجليزي خلال نهائيات أمم أوروبا 2020 والتي توقفت في النهائي، إذ خسروا اللقب بضربات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي المتوج باللقب.

واعتبرت جماهير منتخب إنجلترا، تايرون مينغز مدافع أستون فيلا خلال النهائيات بكونه الحلقة الأضعف في قائمة المنتخب.

وقال مينغز في تصريحات نشرتها صحيفة ”ذا صن“: ”عشت أوقاتا عصيبة قبل اللقاء الافتتاحي أمام كرواتيا، أعتقد أنني أصبحت أكثر قوة أمام التأثيرات الخارجية الآن، لكن صحتي العقلية والنفسية تراجعت“.

وأضاف مدافع استون فيلا ”لا أشعر بالخجل من الاعتراف بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأشياء المجهولة عن ذهابي لذلك اللقاء“.

وتحدث تايرون عن تشكيك الجماهير بإمكانياته، موضحا ”ربما كنت الاسم الوحيد في القائمة الذي تقول عنه الجماهير ( لسنا واثقين منه) وهذا الأمر كان عليّ تجاوزه“.

وأضاف الدولي الإنجليزي ”عندما يكون 90 أو 95% من أبناء بلدك لديهم شكوك بشأنك من الصعب منعها من دخول أفكارك“.

Tyrone Mings says 'my confidence plummeted at Euros and I had to have therapy' https://t.co/OJtlxa0OWu — The Sun (@TheSun) August 1, 2021

وأكد تايرون مينغز أنه تلقى علاجا عند طبيب نفسي، موضحا ”لقد عملت على ذلك كثيرا مع طبيبي النفسي، أعطيت الكثير من آليات التأقلم سواء كان ذلك بالتنفس أو التأمل أو مجرد أن أضع نفسي في اللحظة الحالية، توقفت عن السماح لعقلي الباطن بالسيطرة علي، كان الأمر صعبا لم أنم جيدا قبل اللقاء الأول“.

وعوض تايرون مينغز في دفاع المنتخب الإنجليزي _خلال لقاءي كرواتيا واسكتلندا_ مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، الذي كان مصابا، وكان محل شكوك الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساءلت عن أحقيته في التواجد ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي.

وانتقدت الجماهير دعوة غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، لمدافع أستون فيلا تايرون مينغز، كما انتقده دوليون سابقون، أبرزهم: ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، والذي قال ”أعتقد أنه الجزء الأضعف من منتخبنا، لم يلعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا ولم يلعب على مستوى عال“.

لكن فيرديناند حسب تايرون مينغز تراجع عن الانتقادات وقام بتهنئة مدافع أستون فيلا على مستواه في الملعب وخارجه.