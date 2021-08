ميرور: مانشستر سيتي لن يتعاقد مع هاري كين حال حسم صفقة جاك غريليش

قالت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد، إن مانشستر سيتي لن يستطيع التعاقد مع المهاجم هاري كين من توتنهام في السوق الصيفي الحالي حال نجاحه في حسم صفقة جاك غريليش من أستون فيلا.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن مانشستر سيتي قدم يوم الجمعة عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع غريليش، ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي لحسم أولى الصفقات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن غريليش وهاري كين هدفان رئيسيان لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات، حيث يحرص بيب غوارديولا على ضم مهاجم قوي بعد رحيل الهدف التاريخي للفريق، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وقالت الصحيفة ذاتها إن غريليش البالغ من العمر 25 عامًا على استعداد للضغط على إدارة ناديه لتسهيل انضمامه لمانشستر سيتي.

ومع ذلك أوضحت ”ميرور“ أن صفقة التعاقد مع كين لن تكون قابلة للتطبيق من الناحية المالية إذا انضم غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، ما لم يتم بيع عدد من لاعبي الفريق.

وأشارت إلى أن صفقة التعاقد مع كين تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من إدارة توتنهام، رغم أن اللاعب يريد الانتقال إلى الفريق الذي يقوده بيب غوارديولا.

وسيكون عدم قدرة مانشستر سيتي على التعاقد مع هاري كين ضربة للدولي الإنجليزي الذي لم يحرز أي لقب جماعي حتى الآن، رغم أنه حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

وأكدت ”ميرور“ أن كين ألمح إلى ذلك في نهاية الموسم السابق، لكن عقده مع توتنهام يمتد حتى يونيو 2025، وهي ورقة قوية بيد السبيرز.

ولم يتعاقد مانشستر سيتي مع أي لاعب حتى الآن في السوق الصيفي، علما أن تقارير ذكرت أن غوارديولا يريد إجراء العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق الموسم المقبل.

