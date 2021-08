تليغراف: هاري كين سيجتمع مع إدارة توتنهام لإقناعهم بالرحيل إلى مانشستر سيتي

كشف صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، يوم السبت، على أن هاري كين، نجم نادي توتنهام هوتسبير، يعتزم إجراء محادثات مع إدارة ناديه في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مستقبله، في ظل رغبته في الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن كين سيعود إلى توتنهام، الإثنين المقبل، بعد انتهاء عطلته الصيفية، مؤكدة أنه يعتزم بحث مستقبله مع دانييل ليفي، رئيس النادي، هذا الأسبوع، حيث يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

وأكدت أن ”كين“ يتطلع إلى مزاملة مواطنه جاك غريليش في صفوف مانشستر سيتي، مع ظهور تقارير تفيد برحيله بعرض قياسي لضمه من أستون فيلا.

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة غريليش.

Harry Kane 'will tell Tottenham next week that he wants to JOIN Jack Grealish at Man City' https://t.co/4I1jcH8vRH

— MailOnline Sport (@MailSport) July 31, 2021