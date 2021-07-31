تليغراف: هاري كين سيجتمع مع إدارة توتنهام لإقناعهم بالرحيل إلى مانشستر سيتي

كشف صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، يوم السبت، على أن هاري كين، نجم نادي توتنهام هوتسبير، يعتزم إجراء محادثات مع إدارة ناديه في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مستقبله، في ظل رغبته في الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أن كين سيعود إلى توتنهام، الإثنين المقبل، بعد انتهاء عطلته الصيفية، مؤكدة أنه يعتزم بحث مستقبله مع دانييل ليفي، رئيس النادي، هذا الأسبوع، حيث يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.

وأكدت أن ”كين“ يتطلع إلى مزاملة مواطنه جاك غريليش في صفوف مانشستر سيتي، مع ظهور تقارير تفيد برحيله بعرض قياسي لضمه من أستون فيلا.

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة غريليش.

Harry Kane 'will tell Tottenham next week that he wants to JOIN Jack Grealish at Man City' https://t.co/4I1jcH8vRH — MailOnline Sport (@MailSport) July 31, 2021

ويستهدف ليفي الإبقاء على كين في النادي ولا يريد بيع لاعب قبل ثلاثة مواسم متبقية في عقده، على الرغم من أن مانشستر سيتي لا يزال مهتمًا به لخلافة سيرجيو أغويرو.

كما أن نونو سانتو، المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي، قال إن كين ليس للبيع، كما رفض المزاعم بشأن رحيل اللاعب عن الفريق.

وكانت تقارير سابقة أوضحت أن سيتي قدم عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري كين، لكن توتنهام رفض هذا العرض بشكل قاطع.

كان هاري كين قد حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي برصيد 23 هدفا، وشارك في 49 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يشارك مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، التي توج بلقبها منتخب إيطاليا.

ونشط توتنهام حاليا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث حصل على توقيع كل من حارس مرمى أتالانتا بيرلويجي جوليني على سبيل الإعارة، ولاعب إشبيلية برايان جيل.