مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.. أستون فيلا يقبل عرض مانشستر سيتي لضم غريليش

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، عن توقع بقبول أستون فيلا عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش، والذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.

وكتب الصحفي روب دورسيت الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: ”توقع بقبول أستون فيلا عرضًا من مانشستر سيتي بقية 100 مليون جنيه إسترليني لشراء جاك غريليش“.

وأضاف: ”ثم سيكون قرار جاك غريليش بشأن ما إذا كان يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، وإتمام أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، أستون فيلا لم يرد بعد على العرض“.

Exclusive: #avfc expected to accept #mcfc £100m bid for Jack Grealish. Then it will be Grealish’s decision about whether he wants to move to the Etihad and complete the most expensive transfer in English football history. Villa yet to respond to bid, and neither club commenting.

— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) July 31, 2021