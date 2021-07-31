مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.. أستون فيلا يقبل عرض مانشستر سيتي لضم غريليش

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، عن توقع بقبول أستون فيلا عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش، والذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.

وكتب الصحفي روب دورسيت الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: ”توقع بقبول أستون فيلا عرضًا من مانشستر سيتي بقية 100 مليون جنيه إسترليني لشراء جاك غريليش“.

وأضاف: ”ثم سيكون قرار جاك غريليش بشأن ما إذا كان يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، وإتمام أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، أستون فيلا لم يرد بعد على العرض“.

Exclusive: #avfc expected to accept #mcfc £100m bid for Jack Grealish. Then it will be Grealish’s decision about whether he wants to move to the Etihad and complete the most expensive transfer in English football history. Villa yet to respond to bid, and neither club commenting. — Rob Dorsett (@RobDorsettSky) July 31, 2021

وكانت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قد ذكرت أن مانشستر سيتي يأمل بحسم صفقة غريليش، الأسبوع المقبل، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، كما يرغبون بمواصلة سعيهم إلى ضم هاري كين نجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي.

ويعتبر غريليش البالغ من العمر 25 عامًا هدفًا للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي يرغب في جعله أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ وأعلى صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن غريليش يرغب في اللعب تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، والمشاركة بدوري أبطال أوروبا، وتحاول إدارة مانشستر سيتي حسم الصفقة في الأسبوع المقبل.

وكان خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي قد أكد في تصريحات إعلامية أن إدارته ستعمل كل ما في وسعها لتعزيز صفوف الفريق بصفقات كبيرة.

وكان أستون فيلا يرغب في الحفاظ على غريليش، لكن العروض الضخمة لضمه دفعه للقبول برحيله، وظهر ذلك من خلال غياب اللاعب عن الحملة الإعلانية لقميص النادي الجديد في الخارج التي ظهرت، أمس الجمعة.

وبحسب ”ذا صن“، فإن إدارة مانشستر سيتي تريد إنهاء صفقة غريليش للتفرغ للصفقة الأهم، وتتعلق بهاري كين قائد منتخب إنجلترا وهداف توتنهام والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

📊 Jack Grealish's record for Aston Villa in the Premier League last season pic.twitter.com/l6FoGJPLfn — Football Daily (@footballdaily) July 30, 2021

ولن تؤثر صفقة غريليش والتي ستكسر رقم الفرنسي بول بوغبا أغلى صفقة حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني على صفقة هاري كين، لكن مانشستر سيتي يرفض المبلغ المطلوب من توتنهام البالغ 160 مليون جنيه إسترليني، ويفضل مبلغًا أقل.

وفي محاولة من أستون فيلا لتعويض غريليش قدم الفريق عرضًا لساوثهامبتون لضم لاعبه وسطه جيمس وارد براوز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لكنه العرض رُفض.