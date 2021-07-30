ليفربول يمدد تعاقده مع ألكسندر أرنولد بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن توقيع مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد عقدًا جديدًا طويل الأمد مع الـ“ريدز“.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا قال فيه إنه اتفق مع أرنولد البالغ من العمر 22 عامًا على شروط عقده الجديد، ووقع اللاعب بكل سهولة، خاصة أن اللاعب تربى في أكاديمية النادي.

وقال ألكسندر أرنولد لموقع ليفربول الرسمي بعد التوقيع:“يشرفني أن تتاح لي الفرصة وأن أحوز الثقة في النادي للحصول على عقد جديد“.

وأضاف:“إنه النادي الوحيد الذي أعرفه، فالتواجد هنا لفترة طويلة هو أمر رائع بالنسبة لي ولعائلتي“.

وتابع:“إنها لحظات من الفخر، وشعور رائع أن تحصل على الثقة من أجل تمديد العقد“.

وظهر أرنولد لأول مرة مع ليفربول في مباراة كأس رابطة الأندية ضد توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد، في أكتوبر 2016، وشارك حتى هذه اللحظة في 179 مباراة مع نادي طفولته، ليثبت نفسه كواحد من أفضل المواهب الشابة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سجل 10 أهداف حتى الآن، وحصل على ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية FIFA، وكأس السوبر الأوروبي.