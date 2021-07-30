سيغيب ثلاثة أشهر.. مانشستر يونايتد يعلن خضوع راشفورد لعملية في الكتف

أعلن مانشستر يونايتد خضوع مهاجمه ماركوس راشفورد لعملية جراحية في الكتف.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: ”بعد التشاور بين ماركوس راشفورد، والمدرب (أولي جونار سولشاير)، والطاقم الطبي بالنادي والمتخصصين، سيخضع ماركوس لعملية جراحية لعلاج إصابة كتفه“.

وأضاف: ”سيركز راشفورد الآن على إعادة تأهيله من أجل العودة في أسرع وقت ممكن“.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإن راشفورد قد يغيب لمدة تصل إلى 3 أشهر عن الملاعب.

وأوضحت أنه رغم ذلك فإن راشفورد يشعر بالتفاؤل بأنه سيعود للمشاركة في المباريات قبل نهاية أكتوبر المقبل، لكنه قد يغيب عن أول 11 مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لـ5 مباريات لإنجلترا في تصفيات كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان يأمل في أن تؤدي فترة الراحة لمدة ثلاثة أسابيع التي حصل عليها راشفورد بعد يورو 2020 إلى حل المشكلة، لكن راشفورد عاد من إجازته وشعر أن العملية لا تزال أفضل حل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن راشفورد أجرى فحصًا على الكتف في ليفربول قبل أسبوعين حيث كشف أن التمزق العضلي من غير المرجح أن يزداد سوءً، لكنه أراد علاج المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.

وسجل راشفورد 21 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 57 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.