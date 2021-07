سيغيب ثلاثة أشهر.. مانشستر يونايتد يعلن خضوع راشفورد لعملية في الكتف

أعلن مانشستر يونايتد خضوع مهاجمه ماركوس راشفورد لعملية جراحية في الكتف.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: ”بعد التشاور بين ماركوس راشفورد، والمدرب (أولي جونار سولشاير)، والطاقم الطبي بالنادي والمتخصصين، سيخضع ماركوس لعملية جراحية لعلاج إصابة كتفه“.

وأضاف: ”سيركز راشفورد الآن على إعادة تأهيله من أجل العودة في أسرع وقت ممكن“.

We know you'll come back stronger, @MarcusRashford ❤️💪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2021