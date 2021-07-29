إصابة 9 أشخاص داخل نادي مانشستر يونايتد بفيروس كورونا.. وإلغاء ودية بريستون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلغاء مباراته الودية أمام بريستون نورث إند، والتي كان من المقرر إقامتها بعد غد السبت؛ وذلك كإجراء احترازي، بعد اكتشاف إصابات كورونا بين بعض اللاعبين والأطقم الإدارية والفنية.

وأوضح النادي، مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بعد أن تبين خلال إجراء اختبارات روتينية للفريق الأول ”وجود عدد صغير من الحالات الإيجابية المشتبه فيها لكورونا“.

وقال النادي في بيان رسمي، إن الأشخاص المعنيين تم عزلهم لحين إجراء اختبارات أخرى.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا في مانشستر يونايتد، ما بين لاعبين وطاقم.

ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين بالفيروس حتى هذه اللحظة.

As a precautionary measure based on COVID protocols, our pre-season friendly against Preston North End on Saturday has been cancelled.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2021

وأضاف النادي في بيانه، أنه لا يتوقع في الوقت الراهن ظهور مزيد من ”الاضطرابات في مبارياته القادمة، لكنه سيواصل اتباع بروتوكول الدوري الإنجليزي فيما يخص هذا الموضوع“.

وأوضح مانشستر في بيانه، أن ”الحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا يمثل أولوية بالنسبة لنا“.

وتابع: ”كإجراء احترازي بناء على بروتوكولات كوفيد – 19، اتخذنا القرار الصعب المتمثل في أننا لن نتمكن الآن من لعب المباراة الودية ضد بريستون نورث إند بعد غد السبت“.

وتابع: ”نأسف لعرقلة برنامج بريستون ولخيبة الأمل التي تسببنا فيها للمشجعين. أي مشجع لمانشستر يونايتد اشترى تذاكر للعبة سيتم رد ثمنها تلقائيا“.

ومن المقرر أن يختتم يونايتد برنامجه التحضيري للموسم الجديد بمباراة ضد إيفرتون بمعقله (أولد ترافورد)، في السابع من أغسطس المقبل.