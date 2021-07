إصابة 9 أشخاص داخل نادي مانشستر يونايتد بفيروس كورونا.. وإلغاء ودية بريستون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلغاء مباراته الودية أمام بريستون نورث إند، والتي كان من المقرر إقامتها بعد غد السبت؛ وذلك كإجراء احترازي، بعد اكتشاف إصابات كورونا بين بعض اللاعبين والأطقم الإدارية والفنية.

وأوضح النادي، مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بعد أن تبين خلال إجراء اختبارات روتينية للفريق الأول ”وجود عدد صغير من الحالات الإيجابية المشتبه فيها لكورونا“.

وقال النادي في بيان رسمي، إن الأشخاص المعنيين تم عزلهم لحين إجراء اختبارات أخرى.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا في مانشستر يونايتد، ما بين لاعبين وطاقم.

ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين بالفيروس حتى هذه اللحظة.

As a precautionary measure based on COVID protocols, our pre-season friendly against Preston North End on Saturday has been cancelled.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 29, 2021