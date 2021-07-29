هل سينتقل بول بوغبا إلى ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور لافت بشأن مستقبل الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عرض موكله على ليفربول، لنقله إلى ملعب أنفيلد.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد صيف العام المقبل، وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد فإنه سيرحل عن أولد ترافورد بدون مقابل بنهاية الموسم المقبل.

ورحل لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم عن ليفربول إلى باريس سان جيرمان، وبالتالي فإن ليفربول قد لا يرفض فكرة التعاقد مع بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما.

لكن ”ميرور“ قالت إن ليفربول رد على رايولا بأنه لن يتقدم بعرض للتعاقد مع بوغبا هذا الصيف، لكنه قد يفعل ذلك في السوق الشتوي المقبل، حال رفض اللاعب توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن بوغبا يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان لكن العملية لن تتم بسهولة، إذ إن على النادي الفرنسي بيع العديد من لاعبيه قبل التعاقد مع بوغبا.

وارتبط بوغبا في كثير من المرات بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، لكنه هذا الصيف ارتبط أكثر بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وقد سبق أن عبر بوغبا عن رغبته في خوض تحدٍ جديد.

وغادر بوغبا مانشستر يونايتد مجانا صيف 2012 إلى يوفنتوس، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو صيف 2016.

وكان عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف العام الحالي، حيث كان يرتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن مانشستر يونايتد جدد عقد اللاعب الفرنسي لعام واحد بناء على بند في عقد الطرفين.

وشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في 206 مباريات، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 42، علما أنه سجل 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة مع يوفنتوس.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أفادت بأن مانشستر يونايتد اقترح على ريال مدريد صفقة تبادلية تشمل بوغبا ورافائيل فاران، لكن النادي الملكي رفض الاقتراح وطلب الحصول على المال فقط.

ويتردد أن ريال مدريد يريد استغلال أموال صفقة فاران في حسم صفقة كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وسيكون مانشستر يونايتد مجبرا على بيع بعض لاعبيه هذا الصيف، وأبرزهم بول بوغبا، بعد التعاقد مع فاران، وفقا لما ذكرته صحيفة ”تليغراف“.