حل مشكلة جنسية بيل.. وتوزيع جديد لأرقام لاعبي ريال مدريد

ذكر موقع “ ديفونسا سونترال “ أن ريال مدريد لا يواجه مشكلة في عودة الجناح الويلزي غاريث بيل من الإعارة وقرار بقائه في الفريق الموسم المقبل، ولن يتم احتسابه لاعبا أجنبيا رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن كون ريال مدريد يواجه مشكلة في عدد اللاعبين الأجانب بعد عودة غاريث بيل لكونه لاعبا أجنبيا نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكون الفريق يتوفر على 3 لاعبين أجانب برازيليين: رودريغو، وفينسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، بالإضافة للياباني كوبو والذي سيخرج بنظام الإعارة مرة أخرى.

وحسب الموقع فأي لاعب من بريطانيا وقع عقدا جديدا مع أحد أندية الدوري الإسباني سيعتبر أجنبيا لكن غاريث بيل يملك عقدا مع ريال مدريد منذ 2013 وجدده في 2016 قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أصبح رسميا في 2020.

تخلص ريال مدريد من مشكلة غاريث بيل واستمرار اعتباره لاعبا أوروبا نتيجة لعقده قبل البريكسيت، يعطي المقاعد الثلاثة الخاصة بالأجانب للبرازيليين فينسيوس جونيور، ورودريغو، وميليتاو.

رقم 11

من جهة أخرى يواجه غاريث بيل في ريال مدريد مشكلة ضياع رقمه الخاص والذي لازمه منذ التوقيع للفريق صيف 2013 حيث حمل دائما رقم “ 11 “ وهو رقمه ذاته في منتخب بلاده ويلز ، لكن خروجه الموسم الماضي للإعارة نحو توتنهام جعله يفقد رقمه، والذي أصبح في ملكية الجناح الإسباني ماركو أسينسيو .

وفي حال لم يتنازل ماركو أسينسيو عن الرقم 11 كما هو متوقع، فعلى الجناح الويلزي غاريث بيل البحث عن رقم جديد في ريال مدريد علما أنه حمل في توتنهام الرقم “ 9 “ فيما فضل هاري كين حمل رقم “ 10 ”

وقد يشكل خروج رافائيل فاران من ريال مدريد نحو مانشستر يونايتد حلا مؤقتا لمشكلة الأرقام في الفريق الإسباني، إذ يبحث عدة لاعبين عن رقم، من بينهم ”داني سيبايوس، ولوكا يوفيتش، ومارتين أوديغارد، وغاريث بيل“.

ومن المحتمل أن يحمل البرازيلي كاسيميرو الرقم ”5 “ الذي تركه رافائيل فاران، وهو الرقم الذي يحمله في منتخب البرازيل ليبقى الرقم 14 خاليا بجوار الرقم 16 الذي تركه مايورال بعد رحيله نحو روما.

وعلى غاريث بيل إما أن يطلب تنازل ماركو اسينسيو عن الرقم 11 أو حمل أحد الرقمين 14 أو 16 في الموسم المقبل حيث يفضل البقاء من أجل اللعب في مستوى عال على أمل المشاركة برفقة منتخب بلاده في نهائيات كاس العالم قطر 2022.