فرض عدد محدد من ضربات الرأس للاعبي الأندية الإنجليزية في التدريبات‎

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وروابط أخرى للعبة أن الكرة الإنجليزية ستحد من ضربات الرأس القوية في التدريب إلى 10 فقط في الأسبوع بداية من موسم 2021-2022 لحماية اللاعبين ضمن قواعد جديدة.

وقال بيان مشترك لروابط الدوري في إنجلترا إن ضربات الرأس هي التي تنطوي على ضربات قوية تأتي بعد تمريرات طويلة لأكثر من 35 مترًا أو تمريرات عرضية مثل الركلات الركنية أو الحرة.

وأضاف البيان أن الدراسات الأولية أظهرت أن معظم ضربات الرأس تحدث في التدريبات، ومعظمها ذات قوة منخفضة.

وتأتي هذه القواعد بعد تسليط الضوء على أحد الأمراض العقلية في الرأس الذي تسببه ضربات الرأس من خلال وفاة نوبي ستيلز، العام الماضي، والذي تم تشخيص حالته والعديد من زملائه في الفريق الفائز بكأس العالم 1966 بهذا المرض.

وأضاف البيان:“هذه التوصية من أجل حماية وسلامة اللاعبين، وستتم مراجعتها بانتظام مع إجراء المزيد من البحث لفهم المزيد عن تأثير ضربات الرأس في كرة القدم“.

وتابع:“توصي القواعد والإرشادات الجديدة أيضًا الأندية بتطوير ملفاتها بشأن اللاعبين التي تأخذ في الاعتبار الجنس، والعمر، والمركز في الملعب، وعدد ضربات الرأس في كل مباراة وطبيعتها“.

وواصل:“سيتم استخدام هذه المعلومات للتأكد من أن الحصص التدريبية تعكس نوعية وعدد ضربات الرأس التي يقوم بها اللاعب في المباراة“.

ووافق الاتحاد الإنجليزي للعبة، والدوري الممتاز، ورابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة دوري المحترفين، ورابطة المدربين، على هذه القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها على المحترفين والهواة على حد سواء.

وأوصت القواعد فيما يخص منافسات الهواة بعشر ضربات للرأس فقط في التدريب، على أن تخصص حصة واحدة في الأسبوع لممارسة ضربات الرأس.