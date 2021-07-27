سيرجيو أغويرو يخضع لعلاج يطيل مسيرته في الملاعب

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة الجديد خضع لعلاج بالخلايا الجذعية التي نمت على ركبتيه من أجل تجديد الغضروف بهدف إطالة مسيرته في الملاعب.

ووقّع أغويرو البالغ من العمره 33 عامًا عقدًا مع برشلونة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، الموسم الماضي، ليبقى في النادي الكتالوني حتى 2023.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن المهاجم الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس كوبا أمريكا الشهر الحالي خضع للعلاج على يد الدكتور روبرت سولير من أجل إطالة عمره الرياضي.

وخاض أغويرو، في الموسم الماضي، مع مانشستر سيتي 720 دقيقة فقط في 20 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع واحدًا فقط.

ويعد العلاج بالخلايا الجذعية شائعًا في الرياضات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا ، حيث خضع له من قبل باو غاسول نجم برشلونة لكرة السلة، ونجم التنس الإسباني رافائيل نادال، ومدافع وقائد برشلونة السابق كارليس بويول، والنرويجي مارتن أوديغارد لاعب وسط ريال مدريد.

وانضم مهاجم الأرجنتين إلى مانشستر سيتي في 2011 من أتلتيكو مدريد، وأصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 260 هدفًا، وساعده في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 5 مرات آخرها في الموسم الماضي.

وأصبح أغويرو أولى صفقات برشلونة للموسم الجديد، عندما أعلن النادي الكتالوني التعاقد معه، في نهاية مايو/آيار الماضي، إذ يتطلع رئيس النادي خوان لابورتا لتجديد التشكيلة عقب إنهاء الليغا في المركز الثالث الموسم الماضي.

وقال برشلونة عند التعاقد مع أغويرو أنه وقع عقدًا لمدة عامين يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو (122.04 مليون دولار).

وتعاقد برشلونة بالفعل حتى الآن مع المدافع إيريك جارسيا زميل أغويرو السابق في مانشستر سيتي، وكذلك المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، بصفقات مجانية، حيث انضما للنادي الكتالوني بعد انتهاء عقودهما مع أنديتهما.

كما مارس برشلونة حقه في استعادة اللاعب إيمرسون رويال الذي كان معارًا في الموسمين الماضيين إلى ريال بيتيس مقابل 9 ملايين يورو.

ولا شك أن قرار أغويرو بالانضمام إلى برشلونة تحديدًا يرجع لصداقته القوية بمواطنه ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني، وهدافه التاريخي، الذي لم يوقع بعد عقده الجديد.

وانتهت عمليًا علاقة ميسي، هداف برشلونة عبر العصور، وأكثر لاعب لعب بقميص الفريق، بالنادي الكتالوني المستمرة منذ 21 عامًا، الشهر الماضي، وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده السابق.