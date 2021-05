ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع جادون سانشو على هاري كين

قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، إن مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني على هاري كين مهاجم توتنهام.

ومن المتوقع أن يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه في السوق الصيفي؛ بهدف المنافسة بقوة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وسبق أن ربطت تقارير صحفية مانشستر يونايتد بالتعاقد مع هاري كين، الذي يتردد أنه يريد الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، بحثا عن الألقاب.

This Sancho freekick is probably the most underrated. So satisfying to watch. https://t.co/O77kL6RWEw pic.twitter.com/qnsdoqobmQ

— IndianReus (@aritrabvb) May 26, 2021