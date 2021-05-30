ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع جادون سانشو على هاري كين

قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، إن مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني على هاري كين مهاجم توتنهام.

ومن المتوقع أن يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه في السوق الصيفي؛ بهدف المنافسة بقوة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وسبق أن ربطت تقارير صحفية مانشستر يونايتد بالتعاقد مع هاري كين، الذي يتردد أنه يريد الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، بحثا عن الألقاب.

This Sancho freekick is probably the most underrated. So satisfying to watch. https://t.co/O77kL6RWEw pic.twitter.com/qnsdoqobmQ — IndianReus (@aritrabvb) May 26, 2021

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“: إن مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع الإنجليزي سانشو، بعد أن فشل في التعاقد معه الصيف الماضي، على ضم هاري كين.

وقد يفتح قرار مانشستر يونايتد الباب أمام جاره مانشستر سيتي للتعاقد مع كين، خاصة أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث عن مهاجم مميز بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وصعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند.

وأكدت الصحيفة، أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بدأ التخطيط للموسم المقبل مباشرة بعد الخسارة (بركلات الترجيح) في المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام فياريال.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن سانشو يعد هدفا طويل الأمد بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد، بينما لا تريد إدارة النادي الانجرار إلى مزاد مكلف مع مانشستر سيتي على صفقة كين.

والصيف الماضي، سعى مانشستر يونايتد بقوة للتعاقد مع سانشو البالغ من العمر 21، لكن إدارة بروسيا دورتموند وقفت بثبات أمام محاولات النادي الإنجليزي، وطلبت 140 مليون يورو لبيع الإنجليزي.

وسجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 في 38 مباراة مع بروسيا دورتموند موسم 2020/2021، في المقابل سجل هاري كين 33 هدفا وصنع 17 في 49 مباراة، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالث في مسيرته.