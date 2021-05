برينتفورد يهزم سوانزي سيتي ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه

حقق فريق برينتفورد فوزا ثمينا على سوانزي سيتي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي ملحق الترقي من دوري الدرجة الثانية، ليتأهل رسميا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ثنائية برينتفورد إيفان توني من ركلة جزاء، وإميليانو هانسن، في الدقيقتين 10 و20.

ويعد تأهل برينتفورد للدوري الإنجليزي الممتاز الأول في تاريخهم بعد هبوطهم من الدرجة الأولى في موسم 1946-1947.

وكان سوانزي سيتي قد تأهل إلى نهائي الملحق المؤهل للبريمرليغ لمواجهة برينتفورد في ملعب ”ويمبلي“ بعد تغلبهم على بارنسلي بنتيجة 1-2 في مجموع المباراتين.

بينما حسم فريق برينتفورد تأهله للملحق، بعد التغلب على بورنموث بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

