ديلي ميل: مانشستر سيتي يعرض رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم السبت، إن مانشستر سيتي ينوي بيع النجم الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينغ في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر سيتي ينوي إجراء تغيير على تشكيلته للموسم المقبل، رغم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وصعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب مع تشيلسي اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عازم على بناء فريق رائع بعد قيادة النادي للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة في 4 سنوات، وتشمل التغييرات بيع محرز وسترلينع، رغم تألق النجم الجزائري الموسم الحالي.

Ce but de Riyad Mahrez contre Everton… 🥶pic.twitter.com/K76Yawe2yQ — Le Fennec (@LeFennecFC) May 27, 2021

وأوضحت ”ديلي ميل“ أن آرسنال سيكون مهتما بالتعاقد مع سترلينغ البالغ من العمر 26 عاما ورياض محرز البالغ من العمر 30 عاما.

وأفادت بأن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، مهتم بالتعاقد مع الثنائي الهجومي، وهو يعرف قدرات اللاعبين بعد أن كان مساعدا لغوارديولا 3 مواسم في مانشستر سيتي.

وينتهي عقدا محرز وسترلينغ مع مانشستر سيتي في يونيو 2023، لكن الصحيفة قالت إن إمكانيات آرسنال المادية قد تمثل حجر عثرة أمام إتمام الصفقتين.

وبحسب ”ديلي ميل“ فإن مانشستر سيتي قد لا يكتفي ببيع محرز وسترلينغ، حيث قد يتجه لبيع غابرييل جيسوس وإيمريك لابورت لتمويل صفقات هاري كين وإيرلينغ هالاند وجاك غريليش.

كما أشارت إلى أن ريال مدريد وبرشلونة قد ينضمان لسباق التعاقد مع سترلينغ، علما أن تقارير سابقة قالت إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع محرز.

وشارك محرز الموسم الحالي في 47 مباراة سجل فيها 14 هدفا وصنع 9، في حين سجل سترلينغ 14 هدفا وصنع 12 في 48 مباراة.