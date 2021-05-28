مانشستر يونايتد يقترب من الحصول على توقيع جادون سانشو

اقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع جادون سانشو مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن نادي مانشستر يونايتد أوفد ممثلين عنه، للتفاوض مع الفريق الألماني، للحصول على خدمات سانشو في أقرب وقت ممكن.

وكشف مصدر داخل مانشستر لشبكة ”سكاي“ أن يونايتد يمثل الوجهة الأكثر واقعية“ لسانشو؛ عدد من الأندية الأخرى المهتمة، ولكن اللاعب يريد المجيء لفريق سولشاير.

وعن طلبات بروسيا دورتموند المادية، كشف المصدر أنه من غير المتوقع أن الفريق الألماني لم يذكر سعرًا أو يحدد موعدًا نهائيًا، مضيفًا: ”يُعتقد أن سعر طلب دورتموند سيكون أقل بكثير من 108 ملايين جنيه إسترليني الذي طلبوه الصيف الماضي، ويمكن أن يتعاملوا بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني“.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر لقب الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام نظيره فياريال الإسباني 11-10 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة جدانسك البولندية، ليخرج اليونايتد خالي الوفاض من الألقاب للموسم الرابع على التوالي.

جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند يأتي على رأس المطلوبين من جانب سولشاير، لتدعيم خط هجوم الفريق، بالإضافة إلى جاك غريليش مهاجم أستون فيلا الذي يحظى أيضًا بإعجاب يونايتد، لكن إعادة سانشو إلى إنجلترا هو طلب سولشاير.