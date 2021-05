رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع إبراهيما كوناتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيغ الألماني.

وكتب ليفربول عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسعدنا إعلان توصلنا إلى اتفاق للتعاقد مع إبراهيما كوناتي.

وأضاف: ”وافق المدافع البالغ من العمر 22 عاما على توقيع عقد طويل الأجل مع الريدز اعتبارا من 1 يوليو“.

Accord Convenu ✅

We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴

