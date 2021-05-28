رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع إبراهيما كوناتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيغ الألماني.

وكتب ليفربول عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسعدنا إعلان توصلنا إلى اتفاق للتعاقد مع إبراهيما كوناتي.

وأضاف: ”وافق المدافع البالغ من العمر 22 عاما على توقيع عقد طويل الأجل مع الريدز اعتبارا من 1 يوليو“.

Accord Convenu ✅ We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021

ونقل ليفربول عن كوناتي قوله: ”أنا سعيد حقا بالانضمام إلى ناد كبير مثل ليفربول“.

وأضاف ”إنها لحظة مثيرة حقا بالنسبة لي ولعائلتي، وأنا أتطلع حقا للقاء زملائي الجدد، والموظفين والبدء في هذا الفصل الجديد“.

وتابع كوناتي ”في الوقت الحالي ينصب تركيزي على بطولة أوروبا تحت 21 عاما مع فرنسا، ولكن بعد هذه المنافسة، أعلم أنني سألتحق بأحد أفضل الفرق في العالم وهذا يمنحني شعورا رائعا“.

وأكد ”لقد عملت بجد لسنوات عديدة للوصول إلى هذه النقطة، لكن أود أن أقول شكرا جزيلا للجميع في لايبزيغ وجميع الأشخاص الذين عملت معهم هناك، المدربين وزملائي في الفريق وطاقم العمل وخاصة المشجعين“.

وسينتقل كوناتي إلى ملعب أنفيلد بعد 4 مواسم قضاها في الدوري الألماني مع لايبزيغ حيث لعب 95 مباراة وسجل 4 أهداف، كما شارك في 8 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا مع النادي الألماني.