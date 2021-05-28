رياضة

مانشستر سيتي جاهز لجعل غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 6:44 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 7:20 GMT

مانشستر سيتي جاهز لجعل غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

بيب غوارديولا يضع جاك غريليش في قلب تشكيلته الجديدة للموسم المقبل، والتي قد تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

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المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

وضع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز جاك غريليش على رأس أولوياته، الموسم المقبل، وبات جاهزا ليجعل نجم أستون فيلا أول لاعب في الكرة الإنجليزية يبلغ سعره 100 مليون إسترليني.

وسيخوض بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، غدا السبت في بورتو، وعازم على تعزيز صفوف الفريق بشكل مميز للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير حصري، أنه لطالما حظي غريليش بإعجاب بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي، الساعي لضم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما ليصبح في قلب ما يأمل أن يصبح ثاني أعظم فريق في عهده مع مانشستر سيتي.

كما أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يقف على مقربة من مانشستر سيتي بعد أن كشف قائد إنجلترا، الأسبوع الماضي، عن رغبته في مغادرة شمال لندن بحثا عن الألقاب.

وكافأ أستون فيلا غريليش، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعقد جديد، ولا يزال أمام قائد الفريق 4 سنوات على نهاية هذا العقد، خاصة وأن أهميته لفريق المدرب دين سميث كبيرة، ولذلك لن يكون رحيل غريليش عن أستون فيلا سهلا إلا في حال تحطيم الرقم القياسي لصفقة انضمام لاعب بريطاني.

ولم يكن لدى أستون فيلا أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تعاقده مع البرازيلي روبينيو مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني، في بداية عهد الشيخ منصور بن زايد، في سبتمبر/أيلول 2008، لكن هناك اعترافا بأن التعاقد مع غريليش سيجعله أغلى لاعب في البريميرليغ.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان مانشستر سيتي سيسعى خلف غريليش وحسم الصفقة نقدا أم سيضم لاعبين لها، كما فعل في عام 2019 عندما تعاقد مع جواو كانسيلو من يوفنتوس مقابل دانيلو لتقليل ما دفعه للنادي الإيطالي.

وباع مانشستر سيتي لاعب خط الوسط البرازيلي دوغلاس لويز إلى فيلا قبل عامين، ويملك خيار استعادته مرة أخرى مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا البند ينتهي في 5 يونيو/حزيران المقبل، ولم يخبر مانشستر سيتي بعد أستون فيلا بما ينوي فعله حيال لاعب وُصف بأنه بديل طويل الأمد لفرناندينيو.

لكن اللاعب الذي يريده مانشستر سيتي من أستون فيلا هو غريليش، الذي يأمل غوارديولا في أن يساعد على تدعيم التشكيلة التي تسعى للتتويج بلقب أوروبا عندما تواجه تشيلسي في بورتو، يوم السبت.

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