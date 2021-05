مانشستر سيتي جاهز لجعل غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي

وضع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز جاك غريليش على رأس أولوياته، الموسم المقبل، وبات جاهزا ليجعل نجم أستون فيلا أول لاعب في الكرة الإنجليزية يبلغ سعره 100 مليون إسترليني.

وسيخوض بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، غدا السبت في بورتو، وعازم على تعزيز صفوف الفريق بشكل مميز للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير حصري، أنه لطالما حظي غريليش بإعجاب بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي، الساعي لضم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما ليصبح في قلب ما يأمل أن يصبح ثاني أعظم فريق في عهده مع مانشستر سيتي.

The way that Grealish could have scored 2 wonder runs this season Is impressive, he's gonna finish them next year pic.twitter.com/iU03icQnWx

