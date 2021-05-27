للتخلص منه.. مانشستر يونايتد يضع دي خيا ضمن صفقة أوبلاك

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد سيسعى للتعاقد مع يان أوبلاك لحل أزمة حراسة المرمى عن طريق التخلص من حارسه الإسباني ديفيد دي خيا ووضعه ضمن الصفقة.

وحافظ جيرونيمو رولي حارس فياريال على هدوئه ليهز الشباك في ركلات ترجيح بدا أنها ستستمر إلى ما لا نهاية ثم أنقذ الركلة الأخيرة من نظيره دي خيا ليتوج الفريق الإسباني بلقبه الأول البارز بعد انتصاره 11-10 على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى إهدار ركلة الجزاء الحاسمة، فشل دي خيا في التصدي لأي من ركلات الترجيح الـ11 لفياريال في غدانسك في نهائي الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة ذاتها في تقرير حصري إلى دي خيا سيتجه إلى أتلتيكو مدريد ضمن صفقة أوبلاك في محاولة للتخلص من راتبه الضخم البالغ 375 ألف استرليني أسبوعيا.

ويسعى مانشستر يونايتد للتخلص من صداع حراسة المرمى الذي يعاني منه المدير الفني أولي غونار سولشاير منذ شهور حيث منح الفرصة لدي خيا والحارس الإنجليزي دين هندرسون دون أن يتمسك بها أي منهما.

لكن بعض أقرب مستشاري سولشاير كانوا يضغطون من أجل التعاقد مع الحارس السلوفيني أوبلاك الذي فاز للتو بلقب الليغا مع أتلتيكو مدريد.

وتبلغ تكلفةأوبلاك (28 عامًا) نحو 70 مليون جنيه إسترليني، لكن يونايتد يبحث عن طريقة لإدخال دي خيا في الصفقة لتقليل النفقات، خاصة وأن الحارس الإسباني سبق له اللعب لأتلتيكو قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد وسيرحب بعودته إلى الليغا.

وأهدر هندرسون (24 عامًا) فرصة أن يصبح حارسا أساسيا ليونايتد بعد أدائه السيئ في الخسارة 4-2 في أولد ترافورد أمام ليفربول، فيما قرر يونايتد التخلص من دي خيا (30 عاما) وبيعه لناد كبير يمكنه تحمل راتبه الأسبوعي الضخم.

وقد يكون باريس سان جيرمان ويوفنتوس مهتمين بالدولي الإسباني، لكن أتلتيكو مدريد هو الحل الأمثل، في ظل موافقة الحارس المخضرم توم هيتون (35 عامًا) على الانضمام إلى يونايتد من أستون فيلا مجانا وغموض مستقبل الحارسين الاحتياطيين لي غرانت وسيرجيو روميرو.