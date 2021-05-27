رغم خسارة الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقده مع سولشاير

يستعد نادي مانشستر يونايتد لفتح باب المفاوضات مع أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق؛ من أجل تجديد عقده لـ 3 أعوام، وذلك على الرغم من خسارته للدوري الأوروبي.

ونشرت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إدارة مانشستر يونايتد إن نجاح الفريق في خطف المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي والوصول لنهائي الدوري الأوروبي، سيشجع إدودوارد المدير التنفيذي للمانيو على تجديد تعاقده مع سولشاير.

وسيتم التفاوض مع سولشاير، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، على التجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مع وضع خطة لتطوير الفريق وجلب صفقات جديدة.

انفعال ومشادة بين سولشاير وكافاني خلال مباراة مانشستر يونايتد وفياريال (فيديو) https://t.co/fvweWUGHqC pic.twitter.com/NJCQHPeG9c — إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2021

وكان مانشستر يونايتد قد خسر لقب الدوري الأوروبي أمس الأربعاء، بعد الخسارة أمام نظيره فياريال الإسباني 11-10 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة جدانسك البولندية، ليخرج اليونايتد خالي الوفاض من الألقاب للموسم الرابع على التوالي.

وأظهرت الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح، حجم صعوبة المهمة التي يواجهها المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير من أجل إعادة عملاق إنجلترا إلى مكانته السابقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة اليونايتد ستدعم سولشاير بـ4 صفقات من أجل زيادة قوة الفريق لتعزيز فريقه، في محاولة لسد الفجوة مع مانشستر سيتي البطل.

وتابعت: ”جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند يأتي على رأس المطلوبين من جانب سولشاير، لتدعيم خط هجوم الفريق، بالإضافة إلى جاك غريليش مهاجم أستون فيلا الذي يحظى أيضًا بإعجاب يونايتد، لكن إعادة سانشو إلى إنجلترا هو طلب سولشاير“.

ويود يونايتد إحضار لاعب خط وسط شاب، على غرار إدواردو كامافينجا من رين، لكنه سيكون لاعبًا للمستقبل بدلاً من إحداث تأثير فوري.