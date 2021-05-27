رسميا.. عمر ريتشاردز إلى بايرن ميونخ

تعاقد بايرن ميونخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، مع المدافع الانجليزي الشاب عمر ريتشاردز، لاعب نادي ريدينغ المنافس في دوري القسم الثاني الانجليزي، في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام.

وسيغادر أكثر من مدافع صفوف بايرن ميونخ الذي توج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي هذا الموسم، ومنهم جيروم بواتنغ وديفيد ألابا وخابي مارتينيز.

وقال ريتشاردز (23 عاما) في بيان للنادي البافاري ”انتقالي إلى بايرن هو شرف كبير بالنسبة لي. وهو بمثابة حلم تحقق“.

وأضاف اللاعب قوله ”يشرفني ارتداء ملايس واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم، وكلي أمل في مساعدة النادي على تحقيق النجاح مستقبلا“.

وعن الصفقة قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ ”نحن سعداء بانضمامه إلى بايرن. عمر صاحب مهارات عالية في يسار خط الدفاع“.

وأضاف المسؤول ”وهو يجيد التقدم وتركيزه جيد ونحن على ثقة بأنه سيلعب دورا كبيرا في فريقنا“.

وتعاقد بايرن في وقت سابق أيضا مع المدافع الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو قادما من رازن بال شبورت لايبزيغ.

وسينطلق موسم الدوري الألماني المقبل في أغسطس آب.