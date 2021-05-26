الاعتداء على مشجعي مانشستر يونايتد قبل نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

ذكرت صحيفة ”غازيتا فيبورتشا“ نقلا عن الشرطة المحلية أن مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد تعرضوا للاعتداء في رصيف مطعم، مساء يوم الثلاثاء، خلال زيارة مدينة جدانسك البولندية قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء.

وأدانت ألكسندرا دولكيفيتش رئيسة بلدية المدينة، الاعتداء على مجموعة من المشجعين يتراوح عددهم بين 20 و30 مشجعا وكتبت في بيان على ”فيسبوك“، إن جدانسك مدينة ترحب بالجميع ولا مجال فيها للعنف.

Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa "kibice") Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL #UELfinal pic.twitter.com/pzVvJ4ysDI — Footbreak (@footbreak_yt) May 25, 2021

وأضافت: ”إلى مشجعي مانشستر يونايتد وفياريال الأعزاء، وكل الضيوف القادمين إلى جدانسك، أنتم دائما موضع تقدير ونحن نرحب بكم في مدينتنا“.

وقال شهود عيان، إن المعتدين كانوا يرددون اسم الفريق المحلي لكرة القدم ليخيا، وأعلنت الشرطة أنها تحلل لقطات فيديو ومن المتوقع أن تعتقل بعض الأشخاص.

Three @ManUtd fans suffered minor injuries after locals attacked them in a bar last night. Club staff assisting those who had stuff stolen. Not aware of any issue involving Utd/Villarreal fans and general atmosphere good natured. — Simon Stone (@sistoney67) May 26, 2021

وتم السماح بحضور 9500 مشجع في استاد جدانسك لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء، ويتضمن ذلك سفر ألفي مشجع على الأقل من إسبانيا وبريطانيا.