الاعتداء على مشجعي مانشستر يونايتد قبل نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

ذكرت صحيفة ”غازيتا فيبورتشا“ نقلا عن الشرطة المحلية أن مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد تعرضوا للاعتداء في رصيف مطعم، مساء يوم الثلاثاء، خلال زيارة مدينة جدانسك البولندية قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء.

وأدانت ألكسندرا دولكيفيتش رئيسة بلدية المدينة، الاعتداء على مجموعة من المشجعين يتراوح عددهم بين 20 و30 مشجعا وكتبت في بيان على ”فيسبوك“، إن جدانسك مدينة ترحب بالجميع ولا مجال فيها للعنف.

وأضافت: ”إلى مشجعي مانشستر يونايتد وفياريال الأعزاء، وكل الضيوف القادمين إلى جدانسك، أنتم دائما موضع تقدير ونحن نرحب بكم في مدينتنا“.

وقال شهود عيان، إن المعتدين كانوا يرددون اسم الفريق المحلي لكرة القدم ليخيا، وأعلنت الشرطة أنها تحلل لقطات فيديو ومن المتوقع أن تعتقل بعض الأشخاص.

Three @ManUtd fans suffered minor injuries after locals attacked them in a bar last night. Club staff assisting those who had stuff stolen. Not aware of any issue involving Utd/Villarreal fans and general atmosphere good natured.

— Simon Stone (@sistoney67) May 26, 2021