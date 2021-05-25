لا يتحمل الضغوط.. غاريث بيل يريد فسخ عقده مع ريال مدريد

قالت صحيفة ABC الإسبانية: إن غاريث بيل سيتفاوض مع ناديه ريال مدريد على فسخ عقده، واعتزال كرة القدم بعد نهاية يورو 2020 الشهر المقبل.

واستعاد بيل جزءا من مستواه المعهود في توقيت مثالي لويلز الذي يبدأ مشواره في يورو 2020 أمام منتخب سويسرا في 12 يونيو/ حزيران المقبل، ثم يلعب مع منتخب تركيا بعدها بأربعة أيام، ثم يواجه إيطاليا يوم 20 من الشهر ذاته في المجموعة الأولى الصعبة، ويحتاج منتخب ويلز إلى أن يكون بيل في قمة مستواه من البداية إذا أراد تكرار مفاجآت 2016 حينما بلغ ويلز قبل النهائي في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل وصل إلى مدريد، مساء الأحد الماضي، من أجل التفاوض مع النادي الملكي عقب نهاية إعارته إلى توتنهام هوتسبير، حيث يجب أن يعود لناديه الذي دفع له نصف قيمة عقده أثناء إعارته للنادي اللندني، وينوي التفاوض على إنهاء عقده وحتى الاعتزال بعد بطولة اليورو.

ويرتبط الدولي الويلزي بعقد مستمر مع ريال مدريد حتى العام المقبل، لكنه يركز الآن على خوض بطولة يورو 2020 مع ويلز، لكنه يفكر في التفاوض مع النادي بشأن حريته لاحقًا، والحصول على جزء من باقي عقده ربما نصف صافي 15 مليون يورو التي يحصل عليها حاليا، وقد يكون الأمر متعلقا بالاعتزال بمجرد انتهاء مسيرة ويلز في يورو 2020 وهو الأمر الذي يناقشه مع عائلته.

وينتظر ريال مدريد قرار اللاعب واتصاله بالنادي للتفاوض بشأن فسخ العقد، حيث يعرف وكيل أعماله غوناثان بارنيت أن بيل لا وجود له في خطط ريال مدريد.

واعترف بيل بأنه لا يتحمل الضغوط الواقعة عليه في ريال مدريد، رغم أن النادي أراد منه أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو، أو قائدا للفريق لكنه لم يكن كذلك أبدًا.

وهذا الأمر يتوافق مع تفكيره في الاعتزال، حيث لا يريد العودة لريال مدريد؛ نظرا لأنه يتجنب الوقوع تحت ضغط، إذ يرغب في التفرغ للغولف وحتى المنافسة بشكل احترافي في هذه اللعبة، لكن بعد اعتزال كرة القدم.