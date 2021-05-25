هل سخر سواريز من فينسيوس خلال مقابلته مع "كوبي"؟ (فيدو)

أثار لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق، جدلا واسعا بسبب رد فعله حول سؤال وجهه إليه مقدم برامج في إذاعة ”كوبي“ الإسبانية حول فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وخلال المقابلة قال المذيع لسواريز :“ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟“.

رد فعل سواريز حينما سأله المذيع "ما رأيك في قضاء بضعة أيام مع فينيسيوس@vinijr لاعب ريال مدريد حتى يستفيد من قدراتك التهديفية" ما رأيك في تصرف سواريز؟ pic.twitter.com/o5dzwMhI2P — إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2021

وكان رد سواريز على سؤال المذيع بالانفجار ضحكا، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من فينسيوس.

وحسم سواريز لقب الدوري الإسباني لفريق أتلتيكو مدريد بعدما سجل هدفا قاتلا في شباك بلد الوليد بالجولة الأخيرة من عمر الليغا.

ومعروف عن فينسيوس لاعب ريال مدريد أنه لا يتمتع بقدرات تهديفية كبيرة على الرغم من مهاراته، غير أن ناديه يعول على تطوره مستقبلا بالنظر إلى صغر سنه.