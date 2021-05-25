رياضة

هل سخر سواريز من فينسيوس خلال مقابلته مع "كوبي"؟ (فيدو)
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 10:18 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 10:50 GMT

هل سخر سواريز من فينسيوس خلال مقابلته مع "كوبي"؟ (فيدو)

كان رد سواريز على سؤال المذيع بالانفجار ضحكا، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من فينسيوس.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أثار لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبرشلونة السابق، جدلا واسعا بسبب رد فعله حول سؤال وجهه إليه مقدم برامج في إذاعة ”كوبي“ الإسبانية حول فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وخلال المقابلة قال المذيع لسواريز :“ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟“.

وكان رد سواريز على سؤال المذيع بالانفجار ضحكا، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من فينسيوس.

وحسم سواريز لقب الدوري الإسباني لفريق أتلتيكو مدريد بعدما سجل هدفا قاتلا في شباك بلد الوليد بالجولة الأخيرة من عمر الليغا.

ومعروف عن فينسيوس لاعب ريال مدريد أنه لا يتمتع بقدرات تهديفية كبيرة على الرغم من مهاراته، غير أن ناديه يعول على تطوره مستقبلا بالنظر إلى صغر سنه.

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