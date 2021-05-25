رياضة

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد لوكا مودريتش
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 9:37 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 10:50 GMT

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد لوكا مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش، لموسم واحد. وقال ريال مدريد في بيان، إن اللاعب الكرواتي صاحب الـ35 عامًا، سيبقى مع النادي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش، لموسم واحد.

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وقال ريال مدريد في بيان، إن اللاعب الكرواتي صاحب الـ35 عامًا، سيبقى مع النادي حتى نهاية موسم 2022، بعدما وقع عقدًا جديدًا، بوجود رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

ولم يحقق ريال مدريد أي بطولة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان.

ولم يتوصل ريال مدريد لاتفاق مع نجميه سيرجيو راموس، ولوكاس فاسكيز، لتجديد عقديهما، رغم انتهاء الموسم، ما يعني رحيلهما بشكل مجاني عن النادي، رغم أهمتيهما في خطط المدرب الفرنسي.

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وبحسب تقارير إسبانية، فإن زيدان سيحسم مستقبله بشكل رسمي، إما بالبقاء في ريال مدريد، أو الرحيل حلال أسبوع، حيث حصل على إجازة لتقييم موقفه.

وقدّم مودرتش، موسمًا ممتازًا مع ريال مدريد على المستوى الفردي، رغم تقدّم عمره.

وتُوّج مودرتش بالكرة الذهبية، قبل عامين.

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