ذا صن: بوكيتينو مستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لتوتنهام

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لتدريب توتنهام مجددا في ظل عدم فوز الفريق الفرنسي بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وبحسب الصحيفة، فإن دانييل ليفي رئيس توتنهام أخبر مقربين منه سابقا أنه ارتكب أكبر خطأ بإقالة بوكيتينو من منصبه في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 وأن المدرب كان يستحق فرصة للبقاء.

وتسلم بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في كانون الأول / يناير الماضي خلفا للألماني توماس توخيل وقاده للفوز بكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا لكنه فشل في الفوز بلقب الدوري الفرنسي وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويحظى بوكيتينو بشعبية كبيرة لدى جماهير توتنهام وبإمكان عودته بحسب الصحيفة أن تقنع النجم هاري كين بالبقاء والتخلي عن فكرة الرحيل.

ويعتقد ماوريسيو بوكيتينو أن عمله في توتنهام لم ينته، حيث قضى في الفترة الأولى 5 مواسم لم يتوج خلالها بألقاب لكنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 وخسره أمام ليفربول.

وفي حال فشل توتنهام في إعادة ماوريسيو بوكيتينو، فإن الرئيس دانييل ليفي يراهن بحسب الصحيفة على غراهام بوتير مدرب برايتون ليتسلم مهام تدريب الفريق الموسم القادم.