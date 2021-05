اختيار بيب غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

اختير المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

واختارت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج باللقب بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة متقدما بـ12 نقطة عن الثاني مانشستر يونايتد الذي حصد 74 نقطة.

