اختيار بيب غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

اختير المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

واختارت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج باللقب بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة متقدما بـ12 نقطة عن الثاني مانشستر يونايتد الذي حصد 74 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي مع غوارديولا لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب توتنهام، وستكون الفرصة مواتية أمام الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي تشيلسي في النهائي السبت المقبل.

وتفوق غوارديولا على مارسيلو بيلسا (مدرب ليدز يونايتد)، ودانيال فارك (مدرب نورويتش سيتي)، وإيما هايز إم بي إي (مدربة تشيلسي للسيدات)، وديفيد مويس (مدرب ويستهام يونايتد) وبريندان رودجرز (مدرب ليستر سيتي).