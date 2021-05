حرمان مشجعين لمانشستر يونايتد من نهائي الدوري الأوروبي

بسبب قيود الحجر الصحي لـ10 أيام، وضرورة الخضوع لاختبارات عديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أحجم بعض مشجعي مانشستر يونايتد المخلصين عن السفر إلى غدانسك البولندية لحضور نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني.

وقال المشجع كيث أوديل لوكالة ”رويترز“: ”ألغى عدد من المشجعين الذين كانوا يرافقون الفريق بانتظام في مبارياته الأوروبية خارج الديار خطط السفر، ليس بسبب التكلفة، نظرا لأننا لم نسافر منذ 18 شهرا، لكن بسبب إجراءات الحجر الصحي المطلوبة عند العودة“.

وتلزم الحكومة البريطانية العائدين من بولندا بدخول الحجر الصحي لـ10 أيام.

