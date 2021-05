ميرور: تشيلسي ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند

أفادت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الإثنين، أن تشيلسي قرر الانسحاب من صفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن تشيلسي أنهى سعيه للتعاقد مع هالاند بعد تأهل بروسيا دورتموند لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث من المنتظر أن يزداد تمسك إدارة النادي بهالاند.

ووفقا للصحيفة فإن انسحاب تشيلسي يفتح الباب أمام مواطنه مانشستر يونايتد للتعاقد مع هالاند في السوق الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي صرف نظره عن التعاقد مع هالاند وسيعمل بدلا من ذلك على إبرام صفقات أخرى.

وأشارت ”ميرور“ أن إلى البلوز يريد التعاقد مع قلب هجوم جديد هذا الصيف مع فشل كل من تيمو فيرنر وكاي هافرتز في التألق موسم 2020/2021.

ولن يكون مانشستر يونايتد الوحيد الساعي للتعاقد مع هالاند، حيث يرتبط النجم النرويجي بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وكتب هالاند عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”سعيد جدًا بتسجيل 41 هدفا لكن العمل لا يتوقف الآن، لا تدع النجاح يمنعك من النمو، عندما يتم تحقيق هدف واحد كافح من أجل القيام بعمل أفضل، استخدم كل لحظة يمكنك تحسينها، سيكون هذا الصيف للعمل الجاد والمضي قدما، إذا كان بإمكاني فعل ذلك يمكنك أنت أيضًا“.

وأضاف ”أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المشجعين في جميع أنحاء العالم“.

So happy to score 41 goals but the work doesn't stop now. Never let success stop you from growing. When one goal is achieved, fight to do even better. Use every moment you can to improve. This summer will be about hard work and driving forward. If I can do it, so can you! 💪🏻👊🏻 pic.twitter.com/SQimfbgmeV

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 24, 2021