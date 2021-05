غوارديولا يؤكد اقتراب أغويرو من الانضمام لنادي برشلونة (فيديو)

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو اقترب من الانضمام إلى برشلونة الموسم المقبل.

وسيرحل أغويرو، البالغ 32 عاما، عن ملعب الاتحاد عندما ينتهي عقده هذا الصيف بعد أن سجل 260 هدفا في 389 مباراة للنادي، وخاض آخر مبارياته مع سيتي خلال فوز كبير على إيفرتون، مساء الأحد.

وودع أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق 5-صفر على إيفرتون على ملعب الاتحاد.

وبدأ أغويرو المباراة على مقاعد البدلاء بعدما اختار غوارديولا تشكيلة أساسية قوية بشكل مفاجئ رغم أنه سيخوض نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل، لكن اللاعب الأرجنتيني تألق لينهي إيفرتون الموسم في المركز العاشر.

وقال غوارديولا، عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): ”ربما أكشف سرا، إنه (أغويرو) على وشك الاتفاق على صفقة للانضمام للنادي الذي أعشقه (برشلونة)سيلعب إلى جانب أفضل لاعب على الإطلاق، ليونيل ميسي، متأكد من أنه سيستمتع. وربما يكون برشلونة أقوى وأقوى معه على أرض الملعب“.

Pep “Aguero is going to play for the club of my heart Barcelona, and he is going to play alongside the best player of all time. And maybe my club Barcelona is stronger and stronger with him on the pitch” pic.twitter.com/MzC8KIvoXO

— The Pep (@GuardiolaTweets) May 24, 2021