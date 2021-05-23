غوارديولا يودع أغويرو باكيًا: لا نستطيع تعويضه (فيديو)

بكى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال حديثه عن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والذي قرر الرحيل عن السيتيزين بنهاية الموسم.

وودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق 5-صفر على إيفرتون على ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وكان أغويرو انضم إلى صفوف سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

وقال غوارديولا في تصريحات تليفزيونية بعد الاحتفال بلقب البريميرليغ: ”أغويرو شخص نحبه كثيرًا، وشخص مميز بالنسبة لنا ولطيف للغاية“.

وأضاف غوارديولا باكيًا: ”لقد ساعدني كثيرا، ولا نستطيع تعويضه“.

غوارديولا يبكي أثناء حديثه عن سيرجيو أغويرو 💔 "إنه شخص مميز بالنسبة لنا".💙#مانشستر_سيتي pic.twitter.com/2j7gwZgKOh — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

واحتفل مانشستر سيتي رسميا بلقبه الثالث في المواسم الأربعة الأخيرة بإكرامه وفادة ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، موجها إنذارا شديد اللهجة إلى مواطنه تشلسي خصمه السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال.

ومنح الدولي البلجيكي كيفن دي بروين التقدم لرجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدولي الجزائري رياض محرز (11)، وأضاف الدولي البرازيلي غابريال جيزوس الهدف الثاني بمجهود فردي أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الضيوف (14).

وسجل فيل فودن الهدف الثالث بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من رحيم سترلينغ (53)، قبل أن يختم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المهرجان ومسيرته مع مانشستر سيتي بتسجيله الهدفين الرابع عندما تلقى كرة داخل المنطقة ولعبها بخارج قدمه اليمنى على يمين الحارس (71)، والخامس بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للبرازيلي فرناندينيو (76).

واحتفل لاعبو الفريقين بأغويرو قبل انطلاق المباراة بممر شرفي للدولي الأرجنتيني والهداف التاريخي لمانشستر سيتي.