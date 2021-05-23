رياضة

ممر شرفي للاعبي مانشستر سيتي لتكريم سيرجيو أغويرو (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 16:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 17:20 GMT

ممر شرفي للاعبي مانشستر سيتي لتكريم سيرجيو أغويرو (فيديو)

وقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي من أجل تكريم زميلهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

احتفى نجوم نادي مانشستر سيتي بزميلهم الراحل عن الفريق، سيرجيو أغويرو، قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، على ملعب ”الاتحاد“، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ(38) والأخير من عمر ”البريميرليغ“.

ووقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي، من أجل تكريم زميلهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي يخوض آخر مباراة له مع بطل ”البريميرليغ“، بعدما أعلن نيته المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

كما اصطف لاعبو إيفرتون في ممر شرفي مماثل من أجل تكريم لاعبي مانشستر سيتي، الذين استطاعوا تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونجح نادي مانشستر سيتي، في حصد لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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