ممر شرفي للاعبي مانشستر سيتي لتكريم سيرجيو أغويرو (فيديو)

احتفى نجوم نادي مانشستر سيتي بزميلهم الراحل عن الفريق، سيرجيو أغويرو، قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، على ملعب ”الاتحاد“، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ(38) والأخير من عمر ”البريميرليغ“.

ووقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي، من أجل تكريم زميلهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي يخوض آخر مباراة له مع بطل ”البريميرليغ“، بعدما أعلن نيته المغادرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ممر شرفي في ملعب الاتحاد لسيرجيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي💙 pic.twitter.com/16CRvh4SZ9 — إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2021

كما اصطف لاعبو إيفرتون في ممر شرفي مماثل من أجل تكريم لاعبي مانشستر سيتي، الذين استطاعوا تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ونجح نادي مانشستر سيتي، في حصد لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.