ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الختامية‎

خطف فريقا ليفربول، وتشيلسي، البطاقتين المؤهلتين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن فاز الليفر على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وخسر تشيلسي أمام أستون فيلا 2/1، ولكنه استغل خسارة ليستر سيتي أمام توتنهام في الجولة الختامية لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول 2/0 أحرزهما ساديو ماني في الدقيقة 36، والدقيقة 74، ليخطف فوزًا غاليًا لفريقه بختام البريميرليغ.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 69 نقطة في المركز الثالث منفردًا، ليضمن اللعب بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

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وفي مفاجأة كبيرة سقط تشيلسي في فخ الخسارة أمام أستون فيلا 2/1، ولكنه استغل خسارة ليستر سيتي أمام توتنهام، ليخطف البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وجمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 67 نقطة ليسقط للمركز الرابع، فيما أستون فيلا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الـ11.

وسقط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام توتنهام، ليهبط إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.

وصعد توتنهام إلى المركز السابع بعد أن وصل إلى 62 نقطة.

ونجح نادي مانشستر سيتي، بحصد لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث فاز في الجولة الأخيرة على إيفرتون 5/ 0 ليتوج بالبريميرليغ بعد أن وصل إلى 86 نقطة في ختام الموسم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز آرسنال على ضيفه برايتون 2 – صفر، ونيوكاسل على مضيفه فولهام بنفس النتيجة، وليدز يونايتد على ضيفه ويست بروميتش ألبيون 3 – 1، ووست هام يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون 3 – صفر، ومانشستر يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون 2 – 1، وشيفيلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 1 صفر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: