كل ما تريد معرفته عن جولة حسم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الموسم الكروي للدوري الإنجليزي بإقامة مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر ”البريميرليغ“.

وما زال هناك صراع دائر في الدوري الإنجليزي على المربع الذهبي وبطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما حسم مانشستر سيتي لقب البطولة، كما ضمن مانشستر يونايتد الوصافة.

وتتنافس 3 أندية على المركزين الثالث والرابع، وهي تشيلسي الذي يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وليفربول الرابع برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الخامس.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صراع المربع الذهبي بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مواجهات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي في نفس التوقيت وهو السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة أستون فيلا أمام ضيفه تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

وتذاع مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم بصوت المعلق خالد الحدي.

وتذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بصوت المعلق عصام الشوالي.

🔴 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔴

It all comes down to this 👊 UP THE REDS! 🙌#LIVCRY pic.twitter.com/8pyUQ8SI4d

— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021