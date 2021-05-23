كل ما تريد معرفته عن جولة حسم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الموسم الكروي للدوري الإنجليزي بإقامة مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر ”البريميرليغ“.

وما زال هناك صراع دائر في الدوري الإنجليزي على المربع الذهبي وبطاقتي التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما حسم مانشستر سيتي لقب البطولة، كما ضمن مانشستر يونايتد الوصافة.

وتتنافس 3 أندية على المركزين الثالث والرابع، وهي تشيلسي الذي يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وليفربول الرابع برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الخامس.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صراع المربع الذهبي بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مواجهات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي في نفس التوقيت وهو السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة أستون فيلا أمام ضيفه تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

وتذاع مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم بصوت المعلق خالد الحدي.

وتذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بصوت المعلق عصام الشوالي.

🔴 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔴 It all comes down to this 👊 UP THE REDS! 🙌#LIVCRY pic.twitter.com/8pyUQ8SI4d — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2021

صراع المربع الذهبي

تؤكد قواعد الدوري الإنجليزي أن المعيار الرئيسي حال التساوي في عدد النقاط هو فارق الأهداف ثم إجمالي الأهداف ثم النقاط في المواجهات المباشرة ثم أهداف الذهاب بالمواجهات المباشرة ثم إقامة مباراة فاصلة.

وبحسب هذه القواعد فإن تشيلسي بحاجة لمواصلة تفوقه بالنقاط على ليفربول وليستر سيتي، وهو ما يعني أن الفوز يضمن للبلوز المركز الثالث والتواجد في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراتي ليفربول ضد كريستال بالاس وليستر ضد توتنهام.

ويبقى السيناريو الأول ممثلاً في فوز تشيلسي وليفربول وليستر سيتي، وفي هذه الحالة يتأهل تشيلسي محتلاً المركز الثالث كما يتساوى ليفربول وليستر، ولكن الأخير سيكون بحاجة للفوز بفارق 6 أهداف حال فاز ليفربول بفارق هدف مع الزيادة بنفس الإيقاع.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في فوز تشيلسي وتعادل ليفربول وتعادل ليستر. ويصعد في هذه الحالة تشيلسي ثالثاً برصيد 70 نقطة وخلفه ليفربول برصيد 67 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر.

ويبقى السيناريو الثالث متمثلاً في فوز تشيلسي وخسارة ليفربول وخسارة ليستر، ووقتها يحتاج ليستر لخسارة ليفربول بفارق 6 أهداف حال خسر بفارق هدف مع الزيادة بنفس التصاعد.

وفي حالة تعادل تشيلسي فإنه يصل إلى 68 نقطة ويصبح مهدداً بعدم التأهل حال فاز ليفربول وفاز ليستر فسيصل الفريقان إلى 69 نقطة ويتأهلان رسمياً، ولكن في حالة تعادل الأندية الثلاث يصعد تشيلسي وليفربول بفارق الأهداف، ونفس الأمر حال تعادل تشيلسي وخسر ليفربول وخسر ليستر، فيحتاج الأخير لخسارة ليفربول بفارق 6 أهداف حال خسر بفارق هدف مع الزيادة بنفس التصاعد.

وفي حالة خسارة تشيلسي فيتجمد رصيده عند 67 نقطة وبالتالي يودع حال فوز ليفربول وفوز ليستر ولكنه يتأهل حال خسارتهما أو خسارة أحدهما.

ويحسم فارق الأهداف الصراع بين أندية ليفربول وليستر وتشيلسي حال تساويها في الرصيد إذا خسر تشيلسي وتعادل ليفربول وأيضاً ليستر ووصلت إلى 67 نقطة، وفي هذه الحال يصعد ليفربول في المركز الثالث بفارق الأهداف (24 هدفا)، ويليه تشيلسي في المركز الرابع بفارق أقل من 23 هدفا، بينما يحتاج ليستر في هذه الحالة لخسارة تشيلسي أمام أستون فيلا بفارق 3 أهداف لتفوق ليستر في لقاء الدور الأول للبريميرليغ.

أستون فيلا ضد تشيلسي

تبدو مواجهة أستون فيلا نظرياً في متناول تشيلسي، فالبلوز هم أصحاب الدوافع الأقوى لحصد النقاط الثلاث بينما ضمن أستون فيلا البقاء بالدوري والمباراة بالنسبة له شرفية ليست أكثر.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه استعد بكل قوة للمباراة، ولكنه لا يشغل باله بالعمليات الحسابية لتأهل فريقه أو منافسيه وكل ما يشغله أن يحقق الفوز في ”فيلابارك“.

وأضاف: ”نشعر بالخطر ولكن ذلك لا يعني أن نسقط في فخ الخوف، وهناك ثقة في قدرات الفريق لحسم التأهل لدوري الأبطال من خلال الفوز“.

ويحشد توخيل أسلحته في تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدواردو ميندي وأمامه الثلاثي تياغو سيلفا وأنطونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا في خط الدفاع، بينما يقود نغولو كانتي أو جورجينهو خط الوسط وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويميناً رايس جيمس ويساراً ماركوس ألونسو مع ثلاثي الهجوم ماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر.

من جانبه، قال ديان سميث مدرب أستون فيلا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يتطلع لإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية بعد معاناة في بعض الفترات بسبب أزمة الإصابات وتغيب بعض اللاعبين لظروف كورونا.

وأكد أن مواجهة تشيلسي ستكون صعبة بالطبع لأن البلوز لديهم دافع الفوز والتأهل لدوري الأبطال بجانب أنهم يقدمون عملاً رائعاً مع مدربهم توخيل.

ويغيب عن أستون فيلا مورجان ساسون وماتيو كاش ومحمود حسن تريزيغيه بسبب الإصابات وروس باركلي، بينما يعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس إيميليانو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع تيرون مينجس وكورتني هوس وإيزري كونسا ومات تارجيت بينما يقود الوسط مارفيلوس ناكامبا وجون ماكجين مع ثلاثي صناعة اللعب أنور الغازي وبرتيراند تراوري وجاك غريليش مع المهاجم أولي واتكينز.

M A T C H D A Y Let’s do this 👊#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/DJT5SaOVkp — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 23, 2021

ليفربول ضد كريستال بالاس

يبحث ليفربول عن التمسك بالفرصة الأخيرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن ابتعد الأمر لفترة في ظل تراجع نتائج حامل لقب نسخة الموسم الماضي بصورة لافتة لدرجة أن المدرب يورغن كلوب خرج لوسائل الإعلام مشككاً في قدرة فريقه على الوصول للشامبيونز ليغ.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يبحث عن ضمان التأهل لدوري الأبطال من خلال فوز مريح على كريستال بالاس، موضحاً أن فريقه عانى من الضغوط في المواسم الأخيرة بعد التأهل لنهائي البطولات القارية أو الانشغال بحسم اللقب في الموسم الماضي ولكن الموسم الحالي شهد بعض التراجع.

وأضاف: ”لن انشغل بلقاء ليستر وتوتنهام إلا إذا علمت بأن هناك نتيجة غريبة بتقدم ليستر بستة أهداف مثلاً ولكن في كل الأحوال علينا الفوز وتسجيل هدف أو أكثر“.

ويعاني ليفربول من إصابات بالجملة بداية من فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجوزيف غوميز وأوزان كاباك وجوردان هندرسون ونابي كيتا.

ويعتمد كلوب على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع رايس ويليامز وناثانيل فيليبس وترينت أرنولد وأندري روبرتسون وفي خط الوسط فابيهو وتياغو ألكانتارا وجورجينهو فاينالدوم وفي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقاد المدرب المخضرم روي هودجسون فريقه كريستال بالاس نحو البقاء بالدوري الإنجليزي واحتل المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة، وأكد هودجسون في المؤتمر الصحفي أنه يشكر فريقه ومعاونيه على ما قدموه وضمان البقاء وينتظر التركيز في اللقاء الأخير ضد ليفربول لختام الموسم بشكل جيد.

وتضم تشكيلة كريستال بالاس كلاً من الحارس فيسينتي جوايتا وأمامه غاري كاهيل وجيمس توكينس وجويل وارد وباتريك فان انهولت للدفاع وفي الوسط لوكا ميليفوجيفتش وشيخو كوباتي وجيفري شلوب مع ثلاثي الهجوم جوردان أيو وأندروس تاوسند وويلفريد زاها.

توتنهام ضد ليستر سيتي

ستكون مواجهة ليستر سيتي ضد توتنهام الأقوى خاصة أن ”السبيرز“ بحاجة للفوز لحسم التأهل إلى الدوري الأوروبي بينما يتمسك ليستر بآخر آمال الظهور في الشامبيونز ليغ.

وقال المدرب برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر في المؤتمر الصحفي إن فريقه قدم موسماً ورائعاً واقتنص بطولة كأس الاتحاد ويتطلع لتتويج هذا الموسم بالوصول لدوري الأبطال وسيعمل ما عليه بالفوز على توتنهام بانتظار نتائج الآخرين.

ويعتمد ليستر على تشكيلته التي تضم الحارس كاسبر شمايكل وأمامه ويسلي فوفانا وتيموثي كاستايني وكاجلار سوينكو للدفاع وفي الوسط ويلفريد نديدي ويوري تيليمانس وريكاردو بيريرا ولوك توماس مع ثلاثي الهجوم أيوزي بيريز وكيلشي إيهانتشو وجيمي فاردي.

وقال رايان ماسون مدرب توتنهام قبل اللقاء إن فريقه متحفز لعبور هذه المواجهة والتأهل إلى الدوري الأوروبي، مؤكداً أن فريقه جاهز بكل أسلحته لتحقيق الفوز على ليستر.

ويتطلع أيضاً هاري كين لهز الشباك والفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 22 هدفاً بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ويعتمد توتنهام على تشكيلته التي تضم هوغو لوريس لحراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع إيريك داير وتوبي ألديرفايلد وسيرجي أورييه وسيرجيو ريغيليون ويقود خط الوسط جيوفاني لو سيلسو وبيير هوبيرغ وديلي آلي وفي الهجوم هاري كين وغاريث بيل وهيونغ سون مين.

وتوقع محمد شوقي، لاعب ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، تأهل ليفربول وتشيلسي لدوري الأبطال مؤكداً أن فرص ليستر تبدو الأضعف لأن مباراة توتنهام أقوى بالفعل.

وأوضح أن خبرة تشيلسي وليفربول تصنع الفارق لصالح الفريقين ولكن في كل الأحوال يبدو الرهان صعباً في هذه الجولة.