ريال مدريد ضد فياريال وبلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد.. هذه سيناريوهات حسم لقب الدوري الإسباني

يسدل الستار، اليوم السبت، على منافسات الجولة الـ 38 وقبل الأخيرة من عمر الدوري الإسباني والتي تحسم صراع التتويج المثير هذا الموسم.

ويستضيف ريال مدريد منافسه فياريال، بينما يحل أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة ضيفًا على بلد الوليد.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي التفاصيل المتعلقة بجولة حسم الليغا.. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت، وهو السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتذاع مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق رؤوف خليف.

صراع التتويج

يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة قبل الجولة الأخيرة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز لضمان التتويج بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة ريال مدريد وفياريال، أو التعادل في حالة تعادل ريال مدريد وفياريال، ويمكنه التتويج في حال خسارته إذا تعادل ريال مدريد أو خسر، اليوم السبت، بينما يحتاج ريال مدريد للفوز مع تعثر أتلتيكو مدريد سواء بالخسارة أو التعادل، خاصة أن المواجهات المباشرة لصالح ريال مدريد.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجًا بلقب الليغا برصيد 34 مرة وهو حامل اللقب بينما حصد أتلتيكو مدريد لقب الليغا 10 مرات من قبل آخرها موسم 2013 – 2014.

ويدور صراع مثير على البقاء في الدوري الإسباني بين 3 أندية، هي: هويسكا صاحب المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، وإلتشي صاحب المركز الثامن عشر بنفس الرصيد، وبلد الوليد التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

دوافع زيدان للرحيل عن ريال مدريد https://t.co/QjqDbGdUmZ pic.twitter.com/Rhy01AAeD0 — إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2021

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

تبدو الاحتمالات واردة في مواجهة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد في ظل صراع التتويج والبقاء بالدوري.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز، كما أن بلد الوليد لا خيار أمامه سوى الفوز أيضًا أملًا في البقاء بالدوري.

وقال المدرب دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قبل المباراة إن فريقه لم يتوج بعد باللقب، وكل شيء ممكن حدوثه أمام بلد الوليد، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع المباراة بكل تركيز لتحقيق الفوز وحسم اللقب.

ويغيب المدافع ستيفان سافيتش عن صفوف أتلتيكو مدريد للإيقاف، بينما يغيب توماس ليمار للإصابة، ويعتمد سيميوني على تشكيلته المعتادة التي تضم حارس المرمى يان أوبلاك، وأمامه رباعي خط الدفاع: كيران تريبير، وخوسيه خيمينيز، وفيليبي، وماريو هيرموسو.

ويقود خط الوسط كوكي وبجواره ساؤول نيغويز، وماركوس لورينتي، مع ثلاثي الهجوم: يانيك كاراسكو، وأنخيل كوريا، ولويس سواريز.

ويعاني بلد الوليد من غيابات مهمة على رأسها روبن ألكاريز، وروبيرتو خيمينيز للإيقاف، وكينان كودرو وراؤول غارسيا للإصابة، وهو ما يشغل المدرب سيرجيو غونزاليز الذي تمسك بضرورة البحث عن الفوز بغض النظر عن بقاء فريقه بالدوري من عدمه، وحدوث معجزة بخسارة منافسيه على البقاء، مؤكدًا أنه حتى في حالة الهبوط يجب أن يخرج فريقه مرفوع الرأس.

ويعتمد بلد الوليد على تشكيلته التي تضم جوردي ماسيب لحراسة المرمى، وأمامه المغربي جواد الياميق، وبرونو غونزاليز وسيدي يانكو، ولوكاس أولازا في خط الدفاع، مع ثلاثي الوسط: خواكين فرنانديز، وروكي ميسا، وفيدي، وثلاثي الهجوم: شون، ويسمان، وجوتا وأوسكار بلانو.

ريال مدريد ضد فياريال

ينتظر ريال مدريد تعثر أتلتيكو سواء بالتعادل أو الخسارة أمام بلد الوليد، والفوز على فياريال من أجل التتويج، وهو ما أكده الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي رافضًا أي أحاديث حول مستقبله مع الفريق الملكي، خاصة أن الأهم بالنسبة له بذل كل الجهد في المباراة الأخيرة.

ويفتقد ريال مدريد جهود إيدين هازارد للإصابة، بجانب لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي وداني كارفخال، ويعتمد زيدان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كوروتوا، وأمامه رباعي الدفاع: سيرجيو راموس، ورافايل فاران، وإيدير ميليتاو، وناتشو فرنانديز.

ويقود خط الوسط كاسيميرو، ولوكا مودريتش، وفيدريكو فالفيردي، مع ثلاثي الهجوم :كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو، أو رودريغو وفينسيوس جونيور.

في المقابل، لن يكون فياريال لقمة سائغة، خاصة أنه يبحث عن الفوز للمنافسة على تذكرة التأهل للدوري الأوروبي مع ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس برصيد 59 نقطة وريال بيتيس السادس برصيد 58 نقطة بأفضلية المواجهات ضد فياريال السابع بنفس الرصيد.

ويشارك الفريقان صاحبا المركزين الخامس والسادس في منافسات الدوري الأوروبي، وهو ما يجعل فياريال مطالبًا أيضًا بالفوز على ريال مدريد في عقر داره.

وقال أوناي إيمري مدرب فياريال في المؤتمر الصحفي إن فريقه سيعاني أمام ريال مدريد لأن الأخير سيقاتل بالطبع لتحقيق لقب الليغا، موضحًا أن فياريال سيلعب أيضًا من أجل حصد النقاط الثلاث.

ويعتمد فياريال على تشكيلته التي تضم سيرجيو أسينخو لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع: باو توريس، وراؤول ألبيول، وماريو جاسبر، وبيرفيس استيبنان، بينما يقود الوسط إتيان كابوي، وبجواره باريخو، ومانو تريغيروس، مع ثلاثي الهجوم: موي غوميز، وكارلوس باكا، وجيرارد مورينو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليج البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن الجولة الأخيرة خارج التوقعات بكل معنى الكلمة، خاصة أن منافسي أتلتيكو وريال مدريد لديهما دافع الفوز أيضًا.

وأضاف:“أتلتيكو الأقرب للتتويج، ولكن ريال مدريد أيضًا قد يخطف اللقب، والأمور تتوقف على حالة الفريقين في لقاءي الجولة الأخيرة، وبالطبع مهمة ريال مدريد أصعب لأن مصيره ليس بأقدام لاعبيه“.