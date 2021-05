هاري كين يلمّح لانتقاله إلى مانشستر سيتي

ألمح هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي، مؤكدًا عدم اهتمامه بالانتقال بعيدًا عن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الجمعة، أن مستقبل كين بات موضع تكهنات كبيرة، وذلك بعد التقارير التي أكدت أنه أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

هاري كين ألمح في التصريحات التي نقلتها الوكالة البريطانية إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أكد أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، هو واحد من اللاعبين الذين يرغب في اللعب معهم.

