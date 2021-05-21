هاري كين يلمّح لانتقاله إلى مانشستر سيتي

ألمح هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي، مؤكدًا عدم اهتمامه بالانتقال بعيدًا عن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الجمعة، أن مستقبل كين بات موضع تكهنات كبيرة، وذلك بعد التقارير التي أكدت أنه أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

هاري كين ألمح في التصريحات التي نقلتها الوكالة البريطانية إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أكد أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، هو واحد من اللاعبين الذين يرغب في اللعب معهم.

Harry Kane applauds the Tottenham fans alone at full-time pic.twitter.com/U3kQnq0zoZ — Football Daily (@footballdaily) May 19, 2021

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع كين صاحب الـ27 عامًا، لكن ناديه توتنهام لن يترك لاعبه بسهولة، خاصة مع تبقي 3 أعوام في عقده.

وأبدى كين إصراره على البقاء في الدوري الإنجليزي، وحينما تم سؤاله عن اللاعب الذي سيساعده كثيرًا في تسجيل الأهداف أجاب:“بالتأكيد دي بروين“.

وقال كين:“حينما أشاهد دي بروين، فهو لاعب مميز للغاية، وبعض الكرات التي يسجلها لصالح سيتي، هي بمثابة الحلم لبعض المهاجمين إذا كنت صادقًا“.

وأضاف:“إنه رائع، وهو لاعب متميز سواء أكانت الكرة بحوزته أم لا، إنه يضغط بقوة على الخصم، كما يوصل الكرات بشكل رائع كما رأيته في أي وقت مضى“.

وسجل كين 165 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد 90 هدفًا من الهداف التاريخي للمسابقة ألان شيرار، وهو يسعى إلى البقاء في الدوري الإنجليزي لتحطيم رقم مهاجم بلاكبيرن، ونيوكاسل السابق.

هاري كين: توتنهام مستعد لبيعي بـ 100 مليون إسترليني https://t.co/bECXs8NleL pic.twitter.com/L8HoL9hUgc — إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2021

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن هاري كين أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل، وتقدر إدارة الفريق ثمنه بـ150 مليون جنيه إسترليني، لكنها أيضًا تفضل بيعه لنادٍ خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن ناديي مانشستر سيتي، ويونايتد، يتنافسان بقوة على ضم هاري كين، ومستعدان لمنحه 80 مليون جنيه إسترليني كمجموع رواتب في عقده.

ويرغب تشيلسي أيضًا في التعاقد مع كين، لكن بحسب الصحيفة البريطانية فقطبا مدينة مانشستر هما أكثر قوة مالية ورغبة بضمه، ويخوضان معركة من أجل الفوز بالصفقة.

ويقترح الناديان راتبًا أسبوعيًا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني وهو أكثر بـ70 ألف جنيه إسترليني مما يتقاضاه في توتنهام، كما ستكون هناك حوافز مالية خاصة بالأهداف التي يسجلها والانتصارات والألقاب، وهو ما يجعله اللاعب الأكثر دخلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانتقاله إلى مانشستر سيتي أو يونايتد سيحصل كين على فرص أكبر للفوز بالألقاب الجماعية، التي افتقدها في توتنهام والتي عبَّر عن رغبته في الفوز بها.