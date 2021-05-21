نجل أسطورة الفريق ومشجع يقدمان كأس الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، أن نجل أسطورة النادي الراحل كولين بيل، ومشجع شاب تعافى من عملية جراحية في المخ، سيقدمان كأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للفريق نهاية هذا الأسبوع.

وأكد مانشستر سيتي أن جون بيل (نجل كولين بل)، وجاك تيندال، المشجع البالغ من العمر 15 عامًا، والذي خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ خلال فترة أعياد الميلاد، سيشاركان الفريق برفع كأس الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعبي سيتي سيحتفلون بكأس البطولة على المنصة، وذلك عقب المباراة الأخيرة للفريق في الموسم على ملعب ”الاتحاد“ أمام إيفرتون، يوم الأحد المقبل.

وستشهد المباراة أيضًا عودة جماهير مانشستر سيتي للمدرجات للمرة الأولى منذ شهر مارس من العام الماضي، حيث سيستقبل ملعب ”الاتحاد“ 10 آلاف مشجع سمح لهم بالحضور.

وكان كولين بيل، لاعب مانشستر سيتي، والمنتخب الإنجليزي السابق، والذي توفي، في يناير الماضي عن عمر 74 عامًا، قد شارك بتتويج الفريق بأربع بطولات مهمة، منها بطولة الدوري في الفترة بين عامي 1968 حتى 1970.

وطلب سيتي من نجل كولين بيل، جون، وهو استشاري الأشعة بمستشفى في مدينة مانشستر، الحضور لحمل كأس الدوري إلى المنصة.

وقال جون بيل:“هناك الكثير من الأشخاص الذين يستحقون حمل كأس الدوري الإنجليزي خاصة هذا العام، لكنها لفتة جميلة من النادي بدعوتي لأكون جزءًا من الاحتفال“.

من جانبه تلقى تيندال رسائل دعم من فريق مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا أثناء وجوده في المستشفى، حيث أكد النادي دعوته لحضور مباراة للفريق بمجرد رفع قيود فيروس كورونا المستجد.

وقال تيندال:“لقد أرسل لي النادي رسالة مذهلة من غوارديولا وبمجرد قراءتها كنت قلقًا مما سيقوله“.

وأضاف:“عندما قال إنني سأكون حاضرًا لتسليم الكأس، كنت عاجزًا عن الكلام، إنها واحدة من أفضل المفاجآت في حياتي“.

من جانبه قال غوارديولا:“إنه شرف عظيم أن يشاركنا بحمل كأس الدوري اثنان من عائلة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، للعب دور في احتفالاتنا برفع كأس الدوري الإنجليزي أمام جماهيرنا“.