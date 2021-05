نجل أسطورة الفريق ومشجع يقدمان كأس الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، أن نجل أسطورة النادي الراحل كولين بيل، ومشجع شاب تعافى من عملية جراحية في المخ، سيقدمان كأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للفريق نهاية هذا الأسبوع.

وأكد مانشستر سيتي أن جون بيل (نجل كولين بل)، وجاك تيندال، المشجع البالغ من العمر 15 عامًا، والذي خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ خلال فترة أعياد الميلاد، سيشاركان الفريق برفع كأس الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعبي سيتي سيحتفلون بكأس البطولة على المنصة، وذلك عقب المباراة الأخيرة للفريق في الموسم على ملعب ”الاتحاد“ أمام إيفرتون، يوم الأحد المقبل.

