تحركات مانشستر يونايتد في الميركاتو.. موقف كريستيانو رونالدو وسانشو وهاري كين وهالاند‎

ذكرت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية أن مانشستر يونايتد يجري مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لعودته للفريق في الصيف القادم كما يضع خطة لسوق الانتقالات الصيفي القادم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف البطل مانشستر سيتي ويلعب نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الأربعاء المقبل.

وحسب الصحيفة يعيش مانشستر يونايتد سوق انتقالات صيفية ساخن بحكم ارتباط اسمه بعدة نجوم كبار أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي هاري كين ومواطنه جادون سانشو والنرويجي إيرلينغ هالاند.

جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند سيكون الهدف الرئيس لمانشستر يونايتد بعدما فشلت صفقة ضمه الصيف الماضي نتيجة مطالبة فريقه الألماني بمبلغ يتجاوز 130 مليون جنيه إسترليني لكن ثمنه هذا الصيف لن يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني.

وأخبر إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير أن الإدارة ليست مستعدة لدفع مبالغ كبيرة لضم نجوم كالنرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كين.

ويبلغ ثمن هالاند حوالي 120 مليون جنيه إسترليني بينما يطالب دانييل ليفي رئيس توتنهام بمبلغ يتجاوز 150 مليون إسترليني للتخلي عن هاري كين.

ويعتقد مانشستر يونايتد أن عرضا بمبلغ 120 مليون جنيه إسترليني يقنع رئيس توتنهام بالتخلي عن هاري كين لكن إدارة الفريق ترغب في إدراج لاعبين في الصفقة للتقليل من قيمتها.

وحسب الصحيفة فإدارة الفريق قد تقترح على توتنهام الإنجليزي جيسي لينغارد الذي تألق خلال فترة إعارته لويستهام يونايتد والمهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال لتقليص ثمن صفقة هاري كين .

ويأمل مانشستر يونايتد في إعادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب في صفوفه ما بين 2003 و2009 قبل رحيله لريال مدريد وينتظر مصير يوفنتوس في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.