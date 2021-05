ولفرهامبتون يعلن رحيل نونو سانتو بنهاية الموسم

قال ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مدربه نونو إسبريتو سانتو سيترك النادي في نهاية الموسم.

💬 “Sunday will be a very emotional day, but I am so happy that the fans will be back in Molineux and we can share one last special moment together, as one pack.”#ThankYouNuno pic.twitter.com/YYUbZtYsnC

— Wolves (@Wolves) May 21, 2021