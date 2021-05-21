رياضة

ولفرهامبتون يعلن رحيل نونو سانتو بنهاية الموسم
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 13:40 GMT

ولفرهامبتون يعلن رحيل نونو سانتو بنهاية الموسم

سينهي ولفرهامبتون الموسم الحالي في النصف الثاني من الجدول.

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المصدر: رويترز

قال ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مدربه نونو إسبريتو سانتو سيترك النادي في نهاية الموسم.

 

ويتولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما المسؤولية منذ 2017، وقاد ولفرهامبتون للعودة إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع.

وسينهي ولفرهامبتون الموسم الحالي في النصف الثاني من الجدول.

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