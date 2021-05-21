ولفرهامبتون يعلن رحيل نونو سانتو بنهاية الموسم

قال ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مدربه نونو إسبريتو سانتو سيترك النادي في نهاية الموسم.

💬 “Sunday will be a very emotional day, but I am so happy that the fans will be back in Molineux and we can share one last special moment together, as one pack.”#ThankYouNuno pic.twitter.com/YYUbZtYsnC — Wolves (@Wolves) May 21, 2021

ويتولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما المسؤولية منذ 2017، وقاد ولفرهامبتون للعودة إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع.

وسينهي ولفرهامبتون الموسم الحالي في النصف الثاني من الجدول.