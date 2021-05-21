رياضة

هل خاض مباراته الأخيرة بقميص برشلونة؟.. ميسي يغيب عن التدريبات ولن يلعب ضد إيبار
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 9:24 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 12:10 GMT

هل خاض مباراته الأخيرة بقميص برشلونة؟.. ميسي يغيب عن التدريبات ولن يلعب ضد إيبار

ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، ولديه بالفعل، عروض من ناديي مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، غياب قائده لونيل ميسي، عن تدريبات اليوم الجمعه، بإذن من المدرب رونالد كومان.

 

ولوحظ عدم تواجد ميسي في المدينة الرياضية، لحضور التدريبات كالمعتاد، قبل أن يعلن النادي غيابه.

ولن يلعب ميسي بذلك، مباراة برشلونة الأخيرة بالدوري أمام إيبار. وفقد الفريق الكتالوني بالفعل، فرصته في الحصول على لقب الدوري.

 

وإذا لم يجدد ميسي عقده مع برشلونة، فسيكون قد خاض مباراته الأخيرة بقميص برشلونة أمام سيلتافيغو.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، ولديه بالفعل، عروض من ناديي مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

ويستعد ميسي لخوض بطولة ”كوبا أميركا“ برفقة المنتخب الأرجنتيني، التي تنطلق الشهر المقبل.

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