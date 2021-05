انضم إلى توتنهام وتشيلسي.. ليفربول يؤسس مجلسا للمشجعين بعد عاصفة دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عزمه تأسيس مجلس جديد للمشجعين قبل بداية موسم 2021-2022 لمنح الجماهير صوتا في عمليات اتخاذ القرار.

وتأتي الخطوة من ليفربول لتعويض المشجعين عقب انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي دون استشارتهم مما أثار انتقادات شديدة دفعت ستة أندية إنجليزية للانسحاب من مشروع المسابقة الجديدة.

وأوضح ليفربول أن التطور الجديد نتيجة اجتماعات النادي مع مشجعين وسيسمح بالتشاور في القضايا التي تهم الجماهير مع دعوة مقعد لمجلس المشجعين في اجتماعات إدارة النادي.

وانضم ليفربول إلى توتنهام هوتسبير وتشيلسي، في السماح بممثلين للمشجعين في إدارته بعد أن أعلن الناديان عن خطط مشابهة في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار ليفربول إلى أن روابط الجماهير الحالية ستبقى مستمرة لكن ستركز على أمور مثل التذاكر وفعاليات أيام المباريات والمساواة والتنوع.

We are set to launch a new Supporters Board in a new initiative which will deliver meaningful fan representation at main board and executive levels.

This is part of the Club’s commitment to put supporters at the heart of its decision-making processes.

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021