رياضة

انضم إلى توتنهام وتشيلسي.. ليفربول يؤسس مجلسا للمشجعين بعد عاصفة دوري السوبر الأوروبي
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 18:29 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 19:40 GMT

انضم إلى توتنهام وتشيلسي.. ليفربول يؤسس مجلسا للمشجعين بعد عاصفة دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عزمه تأسيس مجلس جديد للمشجعين قبل بداية موسم 2021-2022 لمنح الجماهير صوتا في عمليات اتخاذ القرار. وتأتي الخطوة من ليفربول لتعويض

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عزمه تأسيس مجلس جديد للمشجعين قبل بداية موسم 2021-2022 لمنح الجماهير صوتا في عمليات اتخاذ القرار.

وتأتي الخطوة من ليفربول لتعويض المشجعين عقب انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي دون استشارتهم مما أثار انتقادات شديدة دفعت ستة أندية إنجليزية للانسحاب من مشروع المسابقة الجديدة.

وأوضح ليفربول أن التطور الجديد نتيجة اجتماعات النادي مع مشجعين وسيسمح بالتشاور في القضايا التي تهم الجماهير مع دعوة مقعد لمجلس المشجعين في اجتماعات إدارة النادي.

وانضم ليفربول إلى توتنهام هوتسبير وتشيلسي، في السماح بممثلين للمشجعين في إدارته بعد أن أعلن الناديان عن خطط مشابهة في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار ليفربول إلى أن روابط الجماهير الحالية ستبقى مستمرة لكن ستركز على أمور مثل التذاكر وفعاليات أيام المباريات والمساواة والتنوع.

يذكر أن ليفربول انسحب من بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد يوم 21 أبريل الماضي، بعد حالة من الجدل تسببت بها تلك البطولة الجديدة.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا أعلن من خلاله انسحابه من البطولة حيث قال: ”يمكننا أن نؤكد أن مشاركتنا في الخطط المقترحة لتشكيل الدوري الأوروبي الممتاز قد توقفت“.

وأضاف: ”في الأيام الأخيرة، تلقى النادي عروضًا من مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين، داخليًا وخارجيًا، ونود أن نشكرهم على مساهماتهم القيمة“.

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