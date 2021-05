آرسنال يتعاقد مع ليو ميسو‎

أصبح الطفل ”ليو ميسو“ أحدث لاعب أفريقي ينضم إلى آرسنال الإنجليزي الساعي إلى مواصلة تطوره، واكتشاف المواهب الشابة، رغم أنه اكتسب شهرة كبيرة قبل أن يلعب نظرًا لتشابه اسمه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وتعاقدت أكاديمية آرسنال مع الطفل الكيني البالغ من العمر 10 سنوات ليو ميسو، وفقًا لموقع ”فوتبول لندن“.

والتقط ميسو صورة إلى جانب بير ميرتساكر مدير أكاديمية آرسنال، ويحمل في يده القميص رقم 9.

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) May 19, 2021

Arsenal have signed 10-year-old Kenyan youngster Leo Messo. pic.twitter.com/vgYBZanQBC

ومن غير الشائع أن يعلن آرسنال عن تعاقداته مع لاعبين في أكاديمية النادي، ولكن صورته من مرتساكر أثارت العديد من ردود الفعل القوية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 10 سنوات يلعب في وست هام يونايتد قبل أن يقوم بأحدث تغيير له داخل أندية العاصمة لندن.

وبعد جولة في مرافق الأكاديمية، سيسعى ميسو إلى السير على خطى الثنائي النيجيري تشوبا أكبوم، وأليكس إيوبي، وقد أثار التعاقد معه الكثير من ردود الأفعال خاصة بين الجماهير الكينية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتشوقون لرؤية طفلهم الصغير يتطور ويلعب في ملعب الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يسبق لأي لاعب كيني أن دافع عن ألوان الفريق الأول لآرسنال، لكن النادي اللندني يأمل بالطبع في مواصلة ليو ميسو مسيرته حتى يصل للفريق الأول رغم أن معظم اللاعبين في هذا العمر نادرًا ما يستمرون في الوصول إلى المستوى الأعلى.

Arsenal have signed a 10-year-old called Leo Messo. Remember the name 🤩

(via @ChrisWheatley_) pic.twitter.com/uEgOQ3agp5

— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2021