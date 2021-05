هاري كين: توتنهام مستعد لبيعي بـ 100 مليون إسترليني

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير: إنه يريد الاجتماع مع دانييل ليفي رئيس النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إشارة قوية لرغبته في المغادرة.

وقال كين في مقابلة مع جاري نيفيل عبر يوتيوب ”إنها لحظة في مسيرتي يجب أن أتدخل فيها وأرى أين أنا وكيف أشعر وما أفضل خيار لي ولمسيرتي“.

وقال ثاني أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 220 هدفا: ”بالتأكيد في هذه المرحلة من مسيرتي يجب أن أتفاعل وأرى موقفي وأن أجري محادثة جيدة وصادقة مع الرئيس، وأتمنى أن تتم هذه المحادثة، علاقتنا جيدة دائما لكنني لست واثقا كيف ستسير المحادثة. ربما يرغب في بيعي وقد لا يمانع في البيع إذا كان سيحصل على 100 مليون إسترليني“.

— إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2021

ويمتد عقد كين مع النادي اللندني حتى 2024، وقد تكون هذه مشكلة للأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (141.42 مليون دولار).

وردا على إن كان أمام مفترق طرق بمسيرته قال كين: ”أعتقد ذلك وبالتأكيد ستكون هناك مناقشات مع النادي. أريد لعب أكبر المباريات وفي هذا الموسم أشاهد دوري الأبطال وأندية إنجليزية تنافس بشكل مذهل، وهذه هي المباريات التي أود خوضها“.

وواصل ”قضيت هنا 16 عاما لذا أتمنى أن يكون النقاش صادقا ولنرى كيف يكون الوضع. لن أساوي هذا المبلغ خلال عامين أو ثلاثة أعوام“.

وأثار هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي الجدل، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة الـ“37″ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية المباراة التي شهدت خسارة توتنهام بهدفين مقابل هدف أمام أستون فيلا، قام هاري كين بتحية جماهير توتنهام في جمع أنحاء الملعب.

وكأنها لحظة وداع التقطت كاميرا المباراة هاري كين وهو يقوم برد التحية إلى جماهير توتنهام في جميع أنحاء الملعب، وكأنه يقوم بوداعهم، بعد انتشار تقارير تفيد برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

Harry Kane applauds the Tottenham fans alone at full-time pic.twitter.com/U3kQnq0zoZ

— Football Daily (@footballdaily) May 19, 2021