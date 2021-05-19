ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم بيرنلي ويتقدم على ليستر‎

اقترب ليفربول من التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق انتصارًا مهمًا على بيرنلي 3-0، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح ليفربول التسجيل عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعد استغلاله لكرة عرضية أرضية من أندي روبرتسون.

وفي الشوط الثاني، نجح نات فيليبس في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد أن قابل كرة عرضية لعبها ساديو ماني برأسه ليُسكنها الشباك.

وقبل النهاية سجل أوكسليد تشامبرلين الهدف الثالث بعد مجهود فني رائع تلاعب به بدفاع أصحاب الأرض قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية في المرمى.

وبهذه النتيجة عاد ليفربول من جديد للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث ارتفع رصيده إلى 66 نقطة بنفس رصيد ليستر سيتي، ولكن الليفر يتفوق بفارق الأهداف.

توتنهام يخسر أمام أستون فيلا

تلقت آمال توتنهام هوتسبير في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم ضربة موجعة عقب خسارته 1-2 أمام ضيفه أستون فيلا، في نفس الجولة.

وتجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية عشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 59 نقطة، ليظل مؤقتًا في المركز السادس، آخر المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي.

وربما يتراجع توتنهام للمركز السابع، حال تعادل ويستهام، صاحب المركز السابع حاليًا برصيد 59 نقطة، مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون، الذي هبط رسميًا للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في وقت لاحق، اليوم، بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في المراحل الثلاث الماضية، إلى 52 نقطة، لكنه بقي في المركز الحادي عشر.

هل ودّع هاري كين جماهير توتنهام بهذه اللقطة؟ (فيديو) https://t.co/IMnPXLFKNa pic.twitter.com/P7nfwnHxNu — إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2021

آرسنال يبقي على آماله الأوروبية بالفوز على كريستال بالاس

وفي نفس الجولة انتزع آرسنال الفوز 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، بفضل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع من جابرييل مارتينيلي ونيكولا بيبي ليبقي على آماله الضعيفة في اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

ووضع بيبي، المنضم لآرسنال في صفقة قياسية، الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب قبل 10 دقائق من الاستراحة مستفيدًا من تمريرة كيران تيرني العرضية.

وعادل بالاس النتيجة في الشوط الثاني بعد أن سجل كريستيان بنتيكي هدفًا برأسه بعد ركلة حرة نفذها أندروس تاونسند بعد مرور ساعة من اللعب.

وبدا بالاس الطرف الأخطر، ولاحت فرصة سانحة أمام ويلفريد زاها لخطف الفوز قرب النهاية، لكنه أخفق أمام الحارس بيرند لينو، وغيّر آرسنال الأمور بعدها بلحظات بواسطة البديل مارتينيلي.

وبعدها سجل بيبي هدفًا ليحقق آرسنال الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

واستمر آرسنال تاسعًا رغم أن الانتصار رفع رصيده إلى 58 نقطة قبل مباراة من النهاية ليحصل على فرصة للمنافسة في بطولة جديدة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) الموسم المقبل.

ويحتل بالاس، الذي كان يلعب آخر مباراة له على ملعبه تحت قيادة المدرب روي هودجسون، المركز 13 برصيد 44 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: