هل ودّع هاري كين جماهير توتنهام بهذه اللقطة؟ (فيديو)

أثار هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي الجدل، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة الـ“37″ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية المباراة التي شهدت خسارة توتنهام بهدفين مقابل هدف أمام أستون فيلا، قام هاري كين بتحية جماهير توتنهام في جمع أنحاء الملعب.

وكأنها لحظة وداع التقطت كاميرا المباراة هاري كين وهو يقوم برد التحية إلى جماهير توتنهام في جميع أنحاء الملعب، وكأنه يقوم بوداعهم، بعد انتشار تقارير تفيد برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

Harry Kane applauds the Tottenham fans alone at full-time pic.twitter.com/U3kQnq0zoZ — Football Daily (@footballdaily) May 19, 2021

يذكر أن وسائل إعلام إنجليزية قد أكدت أن هاري كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يأمل المهاجم الإنجليزي بتحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

ويرتبط كين بعقد مع توتنهام حتى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من نادٍ آخر للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (141.42 مليون دولار).

وسقط فريق توتنهام أمام نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، على ملعب توتنهام هوتسيبر، ضمن منافسات البريميرليغ.

وخرج توتنهام بهذه النتيجة، من المنافسة على التواجد في المربع الذهبي المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا، حيث ظل في المركز السادس برصيد 59 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 52 نقطة.