هل ودّع هاري كين جماهير توتنهام بهذه اللقطة؟ (فيديو)

أثار هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي الجدل، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا، في الجولة الـ“37″ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية المباراة التي شهدت خسارة توتنهام بهدفين مقابل هدف أمام أستون فيلا، قام هاري كين بتحية جماهير توتنهام في جمع أنحاء الملعب.

وكأنها لحظة وداع التقطت كاميرا المباراة هاري كين وهو يقوم برد التحية إلى جماهير توتنهام في جميع أنحاء الملعب، وكأنه يقوم بوداعهم، بعد انتشار تقارير تفيد برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

Harry Kane applauds the Tottenham fans alone at full-time pic.twitter.com/U3kQnq0zoZ

