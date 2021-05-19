بواتينغ يشكر بايرن ميونخ ويرحل دون الإفصاح عن وجهته

وجه جيروم بواتينغ الشكر لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على السنوات العشر التي قضاها في صفوفه، وذلك مع نهاية مشواره مع النادي البافاري.

وكتب بواتينغ (32 عاما) على موقع النادي يوم الأربعاء: أنا فخور بدرجة لا يمكن تصديقها لأنني كنت جزءا من التاريخ هنا وبالسماح لي بأن ألعب هذا الكم الكثير من المباريات وأن ألتقي العديد من الأصدقاء وأن أستمتع بكرة القدم مع بايرن.

ولم يفصح بواتينغ الفائز مع منتخب ألمانيا بمونديال كأس العالم 2014، عن الوجهة التالية له بعد بايرن ميونخ.

وأضاف قلب الدفاع الذي كان قد انتقل إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي في عام 2011: كان من الواضح بالنسبة لي أنني سأرحل في وقت ما، وأنا كشخص في حاجة إلى التحدي الجديد ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن أعايش شيئا جديدا وأن أثبت نفسي من جديد، أنا مدين بالفضل للنادي ولكل شخص ساهم في أن أعايش هذه الفترة الرائعة.

وخاض بواتينغ 362 مباراة مع بايرن ميونخ وأحرز خلالها عشرة أهداف، وفاز بجائزة أحسن لاعب في ألمانيا في عام 2016، ونجح مع بايرن في إحراز الثلاثية الدوري والكأس وبطولة أوروبا مرتين.

وكان بواتينغ حديث وسائل الإعلام مطلع الموسم الجاري، بعد وفاة صديقته عارضة الأزياء كاسيا لينهارت في ظروف غامضة.

وعثرت الشرطة على جثة كاسيا لينهارت في شقتها ببرلين، في فبراير الماضي، مؤكدة أنه لا يوجد أي شبهات مريبة وراء وفاتها، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

واشتهرت عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، من خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني Next Top Model بألمانيا عام 2012.

BREAKING: Jerome Boateng's girlfriend Kasia Lenhardt found dead days after splitting up https://t.co/Q6sfhyqGC7 pic.twitter.com/Ynd2tYWVht — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 10, 2021

وأعلن بواتينغ، البالغ 32 عاما، الأسبوع الماضي أنه هو وكاسيا انفصلا بعد 15 شهرا من المواعدة.

وكان نجم بايرن ميونخ، قد قال عقب الانفصال عن لينهارت إن الوقت قد حان ”لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا، وأتمنى لكاسيا كل التوفيق“.