تطورات رغبة هاري كين في الرحيل عن توتنهام

كشف فابريزيو رومانو، صحفي شبكة ”سكاي سبورتس“ والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر التطورات الخاصة بشأن رغبة النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، في الرحيل عن الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن هاري كين أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل وتقدر إدارة الفريق ثمنه بـ150 مليون جنيه إسترليني، لكنها -أيضا- تفضل بيعه لناد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء، إنه ”تم تأكيد رغبة هاري كين بالرحيل، ولكنه لم يقدّم طلبا حتى الآن بهذه الرغبة لكنه يأمل بإيجاد حل“.

وأضاف: ”ولكن موقف توتنهام، أنه لا نية لبيع كين، وابتداء من اليوم، كين سيرفض أي عرض لتجديد عقده، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في 2024“.

وأشار: ”مانشستر سيتي مهتم بشكل قوي بضم كين، ويخططون لبدء المحادثات قريبا“.

Harry Kane desire to leave Tottenham is confirmed.

He’s NOT handed in a transfer request but he hopes to find a solution.#THFC position: NO intention to sell Kane.

Kane would refuse a new contract, as of today.

Man City are seriously interested, planning to open talks. #MCFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2021