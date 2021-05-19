تطورات رغبة هاري كين في الرحيل عن توتنهام

كشف فابريزيو رومانو، صحفي شبكة ”سكاي سبورتس“ والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر التطورات الخاصة بشأن رغبة النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، في الرحيل عن الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن هاري كين أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل وتقدر إدارة الفريق ثمنه بـ150 مليون جنيه إسترليني، لكنها -أيضا- تفضل بيعه لناد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء، إنه ”تم تأكيد رغبة هاري كين بالرحيل، ولكنه لم يقدّم طلبا حتى الآن بهذه الرغبة لكنه يأمل بإيجاد حل“.

وأضاف: ”ولكن موقف توتنهام، أنه لا نية لبيع كين، وابتداء من اليوم، كين سيرفض أي عرض لتجديد عقده، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في 2024“.

وأشار: ”مانشستر سيتي مهتم بشكل قوي بضم كين، ويخططون لبدء المحادثات قريبا“.

Harry Kane desire to leave Tottenham is confirmed. He’s NOT handed in a transfer request but he hopes to find a solution.#THFC position: NO intention to sell Kane. Kane would refuse a new contract, as of today. Man City are seriously interested, planning to open talks. #MCFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2021

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن ناديي مانشستر سيتي ويونايتد يتنافسان بقوة على ضم هاري كين، ومستعدان لمنحه 80 مليون جنيه إسترليني كمجموع رواتب في عقده.

ويرغب تشيلسي -أيضا- في التعاقد مع كين، لكن حسب الصحيفة البريطانية فقطبا مدينة مانشستر هما أكثر قوة مالية ورغبة في ضمه ويخوضان معركة من أجل الفوز بالصفقة.

ويقترح الناديان راتبا أسبوعيا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني وهو أكثر بـ70 ألف جنيه إسترليني مما يتقاضاه في توتنهام، كما ستكون هناك حوافز مالية خاصة بالأهداف التي يسجلها والانتصارات والألقاب وهو ما يجعله اللاعب الأكثر دخلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانتقاله لمانشستر سيتي أو يونايتد سيحصل كين على فرص أكبر للفوز بالألقاب الجماعية، التي افتقدها في توتنهام والتي عبَّر عن رغبته في الفوز بها.

وعلق سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على اهتمام فريقه بهاري كين بعد التعادل أمام فولهام، قائلا: ”لا يمكنني القول إننا لن نوقع مع مهاجم، نبني أفضل فريق وأتمنى أن يكون لدينا فريق قوي حين يبدأ الموسم الجديد، وأن نكون أكثر تماسكا لخوض التحديات التي تنتظرنا“.

🗣 "I can't say we're not signing a striker, of course not." Ole Gunnar Solskjaer was asked about Manchester United's rumoured interest in Harry Kane pic.twitter.com/OKTUt2h7q2 — Football Daily (@footballdaily) May 19, 2021

بينما رفض غوارديولا التعليق على هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة سيتي أمام برايتون، يوم الثلاثاء.

🗣"Next question, he is a Tottenham Hotspur player please." Pep Guardiola's answer when asked if Harry Kane could join Manchester City this summer pic.twitter.com/2rXCXq1euj — Football Daily (@footballdaily) May 18, 2021

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس كين على الحذاء الذهبي، مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من نهاية ”البريميرليغ“.