سولشاير يطالب باحترام آراء اللاعبين بعد رفع بوغبا وديالو العلم الفلسطيني

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن آراء اللاعبين يجب أن تُحترم بعد أن رفع بول بوغبا وأماد ديالو العلم الفلسطيني عقب التعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.

والصراع الحالي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هو الأعنف منذ سنوات ولا توجد مؤشرات قوية لوقف وشيك لإطلاق النار رغم المطالبات الدولية يإنهاء القتال الدائر منذ أكثر من أسبوع.

وحمل ثنائي فريق ليستر سيتي حمزة تشودري وويسلي فوفانا العلم الفلسطيني أيضا عقب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي، وقال سولشاير إن اللاعبين لديهم الحق في التعبير عن آرائهم.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين: ”أعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من خلفيات متنوعة وثقافات مختلفة وبلدان مختلفة ويجب أن نحترم مواقفهم إذا كانت مختلفة عن آراء آخرين“.

بوغبا وعماد تراوري يحملان علم فلسطين بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام (فيديو) https://t.co/4azDLxkamc pic.twitter.com/VMMWPyOXEY — إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2021

وأضاف: ”إذا فكر اللاعبون بفريقي في أشياء أخرى غير كرة القدم فهذا أمر إيجابي وأعتقد أننا شاهدنا بعض اللاعبين في السابق يهتمون بقضايا أخرى.

”ماركوس راشفورد على سبيل المثال ترك تأثيرا (في توفير الغذاء للأطفال المحتاجين) ونحترم حق اللاعبين في الاحتفاظ بوجهات نظر مختلفة“.

ورد المهاجم الإسرائيلي إيران زهافي لاعب أيندهوفن الهولندي عبر تطبيق ”إنستغرام“ بتعديل صورة بوغبا وديالو بتبديل العلم الفلسطيني بالإسرائيلي وكتب، قائلا: ”شكرا. نقدر دعمكم من جميع أنحاء العالم“.